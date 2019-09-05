В 1994 году продюсер Игорь Матвиенко основал группу "Иванушки International" - тогда узнать в этих смешных парнях будущих кумиров молодежи не мог никто. После головокружительного успеха в 1997 году группу покинул солист Игорь Сорин. 4 сентября 1998 года громом во всех СМИ пронеслась новость о его загадочной смерти. 10 ноября 2022 года артисту могло бы исполниться 53 года. Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели".
Головокружительный успех и таинственная смерть: солист "Иванушек International" Игорь Сорин
Долгое время продюсер Игорь Матвиенко пытался привести трио "Иванушек" к успеху. На протяжении нескольких месяцев ребята гастролировали по школам России и исполняли одни и те же песни, повторяя одни и те же движения. Казалось, что успех не придет никогда.
Сам Матвиенко в интервью рассказывал, что он тогда пошел ва-банк и поставил на карту все, что у него было.
Он упрямо стремился к успеху, и было принято решение снять клип на песню "Тучи". Тогда это был один из первых клипов такого - "почти западного" - уровня.
Сейчас мало кто ее узнает, но загадочная брюнетка с африканскими косичками из клипа "Иванушек" - это одна из главных блондинок российского телевидения Лера Кудрявцева.
После премьеры клипа на телевидении "Иванушки International" проснулись знаменитыми. Матвиенко в документальном фильме "Круто ты попал..." отмечал, что такого успеха, таких воплей фанатов и сумасшествия он не видел никогда, да, наверное, больше и не увидит.
В "Иванушках" тогда было три солиста - Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев.
Сорину успех надоел уже через три года. Тогда он мечтал о новых достижениях, совсем других песнях, о чем-то необычном. Он покинул проект в 1997 году.
Сейчас ему могло исполниться 53 года. Жизнь артиста прервалась 4 сентября 1998 года. Родные и близкие до сих пор гадают, как так вышло, что певец, который мечтал о сольной карьере, внезапно умер? Было ли это случайностью или убийством?
"Артистизм убивает личностное... Я считаю, что успел выкрутиться из этого состояния и приобретаю то, что до этого потерял", - сказал он в интервью 1997 года журналистке Оксане Лысенко.
По воспоминаниям родных, Игорь всегда был очень чувствительным. Уже с ранних лет он сочинял стихи, занимался музыкой и пел. Однажды Сорин даже пробовался на главную роль в картине "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" и был утвержден, но в последний момент режиссер заменил его Федором Стуковым. Мальчик был так расстроен, что хотел даже навредить себе.
"Мой сын побледнел. Ему так хотелось сниматься в кино. Игорь подбежал к открытому окну и прыгнул вниз. Слава Богу, даже не ушибся. Его взяли сыграть в фильме друга Тома - Джо Гарпера", - цитирует мать Игоря издание StarHit.ru.
Игорь Сорин был настоящим артистом. Он работал в театре Ермоловой, а потом окончил Гнесинское училище.
В нашем аккаунте появился канал IGTV куда мы сможем загружать видео длительностью более 1 минуты! ? Туда будут попадать полные видео с интервью \выступлений с участием Игоря, но маленькие отрывки, как анонсы, будут появляться в основной ленте ✨ также я бы хотела делиться там с Вами видео о музыке, вещах, людях и т.п., которые были интересны Игорю, это так, для общего развития!) Добро пожаловать на канал! Сейчас Вам там ждёт композиция "Summertime", которую Игорь так любил исполнять на концертах в перерывах между основными песнями, в исполнении артистки мюзиклов Ольги Беляевой! ✨ Немного о самой композиции: это ария, написанная Джорджем Гершвином в 1935 году для оперы «Порги и Бесс». Авторы текста: Дюбос Хейвард и Айра Гершвин. Со времени своего появления «Summertime» была исполнена в самых разных вокально-инструментальных интерпретациях. Она стала особенно популярной после исполнения её такими джазовыми исполнителями как Чарли Паркер, Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, Майлс Девис, Оскар Питерсон. Арию пели и многие другие исполнители, например Дженис Джоплин, Джо Хэндерсон, Сэм Кук, Пол Маккартни. Группа The Zombies, со своей интерпретацией этой песни, выиграли в 1964 году конкурс среди британских молодых групп. Дарси Линн Фармерисполнила «Summertime» на конкурсе «В Америке есть таланты» в 2017 году и одержала победу. Считается, что по количеству разных исполнений ария опережает знаменитую песню Yesterday (количество записанных исполнений которой насчитывает около 3000) группы Beatles. По состоянию на 01-02-2016 года международная группа коллекционеров записей арии, известная как «The Summertime Connection», располагает сведениями примерно о 77053 публичных исполнениях арии, более 62112 из которых были записаны; группа имеет в коллекции 52316 полных записей и около 6200 образцов и неполных записей. Ария была переведена на русский, болгарский, каталонский, чешский, голландский, эстонский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, литовский, креольский, польский, португальский, украинский, сербский, испанский языки, эсперанто, идиш, маори и зулу. #игорьсорин #summertime
Жестокие реалии шоу-бизнеса расстраивали Игоря. Больше всего на свете он хотел творить, а его окружали бесконечные гастроли, концерты и песни под фонограмму.
"Игорь жаловался: "Мама, мой голос никому не нужен, я не могу шептать в микрофон! Что мне делать?..
У него началось нервное истощение. Популярность, узнаваемость его тяготили. Игорь мечтал исполнять серьезную музыку. Говорил, что задыхается в группе", - вспоминает мама Сорина Светлана Александровна.
Однажды Игорь познакомился с продюсером Михаилом Масловым. Возникла идея о записи сольного альбома. Артист уже начал работу в студии, но потом произошла трагедия, которую никто не может объяснить.
Гражданская супруга Игоря Александра Черникова вспоминает, что он вел себя странно. У него были частые перепады настроения. В программе "На самом деле" она рассказала, что иногда он был в эйфории, которая переходила в депрессию. Он все время на что-то надеялся, а вокруг было лишь затишье и забвение.
До того как артист ушел из "Иванушек", он был очень радостным и общительным, но постепенно замкнулся в себе. Запись песни "Русалка" для первого сольного альбома буквально вернула Сорина к жизни. Но это длилось недолго...
Трагедия случилась 1 сентября 1998 года. Уже с самого утра артист работал над альбомом на улице Вересаева. В какой-то момент Игорь предложил передохнуть и вышел на балкон шестого этажа, чтобы подышать воздухом.
Его обнаружил звукорежиссер, который посмотрел вниз. Сорин лежал на газоне и был в сознании. Он повторял друзьям, что все хорошо. Это падение было серьезным - музыканту перебило шейные позвонки. Врачи сошлись во мнении, что если Игорь выживет, то останется парализованным.
Через три дня Игоря не стало. Ему было 28 лет.
Его мама вспоминает, что он ушел очень спокойно.
До сих пор никто не понимает, почему так случилось. Александра и мама Игоря сомневаются, что это было самоубийство. Ведь именно тогда артист был окрылен работой над новым альбомом. Светлана Александровна каждый день задает себе вопрос о том, было ли это несчастным случаем или же произошла какая-то ссора, о которой все умолчали.
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