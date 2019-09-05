Головокружительный успех и таинственная смерть: солист "Иванушек International" Игорь Сорин

Жестокие реалии шоу-бизнеса расстраивали Игоря. Больше всего на свете он хотел творить, а его окружали бесконечные гастроли, концерты и песни под фонограмму.

"Игорь жаловался: "Мама, мой голос никому не нужен, я не могу шептать в микрофон! Что мне делать?..

У него началось нервное истощение. Популярность, узнаваемость его тяготили. Игорь мечтал исполнять серьезную музыку. Говорил, что задыхается в группе", - вспоминает мама Сорина Светлана Александровна.

Однажды Игорь познакомился с продюсером Михаилом Масловым. Возникла идея о записи сольного альбома. Артист уже начал работу в студии, но потом произошла трагедия, которую никто не может объяснить.

Гражданская супруга Игоря Александра Черникова вспоминает, что он вел себя странно. У него были частые перепады настроения. В программе "На самом деле" она рассказала, что иногда он был в эйфории, которая переходила в депрессию. Он все время на что-то надеялся, а вокруг было лишь затишье и забвение.