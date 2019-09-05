Трагедия в Даугавпилсе: в пожаре погиб восьмимесячный младенец, очевидцы винят мать

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце агентству LETA рассказала, что в 11:14 пожарные отправились в Латгале, где в многоэтажном доме вспыхнул пожар.

Прибыв на место происшествия, было констатировано, что одна из квартир дома горит открытым пламенем, оттуда идёт дым, а на многих этажах выше у окон находятся люди. Пожарные сразу начали спасательные работы, а также работы по тушению огня.

Всего из здания было эвакуировано 15 человек, однако в пожаре погиб ребёнок.

"Ребёнок сгорел там, восьмимесячный. Ритуальная машина была, забирала его (..). Мать выбежала наружу. Мать кричала, что отправиться обратно, но подруга сказала: тебя там ещё не хватает", - рассказал очевидец.

Некоторые очевидцы отказались говорить перед камерой. Они со слезами на глазах негативно высказались о действиях матери, которая оставила ребёнка. Некоторые даже винят её в смерти младенца.