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Трагедия в Даугавпилсе: в пожаре погиб восьмимесячный младенец, очевидцы винят мать

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вчера, 4 сентября, в Даугавпилсе на улице Архитекту во время пожара в многоэтажном доме погиб маленький ребёнок. Программа Degpunktā выяснила, что малышу было всего восемь месяцев. 

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце агентству LETA рассказала, что в 11:14 пожарные отправились в Латгале, где в многоэтажном доме вспыхнул пожар.  

Прибыв на место происшествия, было констатировано, что одна из квартир дома горит открытым пламенем, оттуда идёт дым, а на многих этажах выше у окон находятся люди. Пожарные сразу начали спасательные работы, а также работы по тушению огня. 

Всего из здания было эвакуировано 15 человек, однако в пожаре погиб ребёнок. 

"Ребёнок сгорел там, восьмимесячный. Ритуальная машина была, забирала его (..). Мать выбежала наружу. Мать кричала, что отправиться обратно, но подруга сказала: тебя там ещё не хватает", - рассказал очевидец.

Некоторые очевидцы отказались говорить перед камерой. Они со слезами на глазах негативно высказались о действиях матери, которая оставила ребёнка. Некоторые даже винят её в смерти младенца. 

Согласно информации, имеющейся в распоряжении программы Degpunktā, мать погибшего ребёнка не пострадала и была доставлена в полицейский участок. Где и в каком она состоянии находилась, когда начался пожар, узнают следователи. 

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