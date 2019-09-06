Самые успешные женщины по знаку Зодиака

Как свидетельствует статистика, большинство успешных и счастливых женщин - позитивные и радостные. На самом деле стать такими совершенно не трудно - достаточно помнить о том, что успех рождается внутри нашего сознания. Важно поставить цель и начать к ней двигаться. Все остальное придет, уверяют астрогоги.

Самые успешные в любви женщины

Любовь нужна каждой женщине, если она хочет быть по-настоящему счастливой. Астрологи в этом плане выделяют трех самых успешных представительниц зодиакального круга - Раков, Дев и Скорпионов. Они очень разные, однако есть у них общее - именно этим дамам чаще всего удается построить счастливые и крепкие отношения.

Раки - женщины, у которых семейная жизнь в крови. Это не значит, что они выходят замуж за первого встречного, нет.

Это лишь говорит об их искренней любви к детям, семейному быту, мужу, к приятной домашней обстановке. Это лучшие жены и мамы во Вселенной, поэтому они успешны.

Девы успешны в любви, но совершенно иначе. Они бескомпромиссны и всегда сами выбирают себе партнера. Очень сложно добиться того, чтобы последнее слово было за мужчиной, а не за его спутницей-Девой. Представительницы данного знака Зодиака так искусно управляют кавалерами, что могут заполучить кого угодно и когда угодно.

Скорпионы - очень чувственные и крайне эмоциональные. Мужчины влюбляются в них почти сразу, потому что

эти дамы обладают наилучшими качествами как для флирта, начальной стадии развития отношений, так и для длительного брака. Пример идеальной универсальности от природы.

Как вы наверняка заметили, в данный список не попали крайне харизматичная сердцеедка-Весы, а также душа компании дама-Водолей, у которых тоже много шансов на успех, но легче всего им даются первые этапы отношений и знакомство. В долгосрочной же перспективе эти дамы не могут конкурировать на равных с Девами, Раками и Скорпионами, однако дадут фору всем другим.

Самые успешные в работе и финансовой сфере женщины

Работа и деньги порой не менее важны, чем любовь. Без денег нет полноценного счастья в современном мире - они дарят спокойствие, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Эксперты dailyhoro.ru выделяют три самых успешных знака Зодиака в финансовой сфере: это Овен, Лев и Рыбы.

Овны - это женщины с мужским характером. У них есть уверенность, целеустремленность, настойчивость.

Они упорные, креативные, умные, всегда видят свою истинную цель и идут к ней, несмотря ни на какие проблемы. Женщину-Овна не получится сломить никому.

Они очень успешны в любой профессиональной сфере, особенно в спорте.

Дамы-Львы являются отличными лидерами. Они очень успешны в любом деле в котором не нужно полагаться лишь на свои собственные силы.

В команде Львы работают куда лучше, чем в одиночку. Им тяжело дается монотонная работа, но они все равно делают ее на отлично, потому что иначе не умеют.

Рыбы - самые креативные женщины во Вселенной. Они не становятся хорошими лидерами, зато могут поразить всех глубиной своих мыслей. Рыбы хорошо справляются с любой работой, которая требует нестандартного мышления. Из них нередко получаются бизнес-леди, но все же истинная стихия Рыб - искусство в любом его проявлении.