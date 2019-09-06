Скончался экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе: как он из освободителя превратился в тирана?

В первые годы правления Мугабе экономика Зимбабве процветала; Мугабе построил дороги и плотины и расширил сеть школ для чернокожих. В 1987 году в Зимбабве перестала существовать должность премьер-министра, а Мугабе стал президентом.

В том же году он заключил брак со своей второй женой - Грейс Мугабе, которая была младше его на 40 лет, у них родилось двое детей. Третий ребенок у пары родился, когда Мугабе было 73 года.

В 1992 году в Зимбабве был введен Закон о собственности на землю, который предусматривал конфискацию земли без возможности оспаривать такие решения.

Перераспределение земель, по сути, осуществлялось за счет тысяч белых фермеров, которые по-прежнему владели большей частью лучших земельных участков Зимбабве. Годы спустя сторонники Мугабе заняли хозяйства белокожих фермеров, убив несколько крестьян и их чернокожих рабочих.

Конфискация ферм привела к прекращению экспорта табака, хотя в то время это был один из краеугольных камней экономики Зимбабве.

Экономическая катастрофа

Некогда процветающие проблемы сельского хозяйства Зимбабве поразили и без того шаткую экономику страны. Критики жаловались, что Мугабе поделил конфискованные фермы между своими приспешниками, а не отдал их бедным сельским жителям, как планировалось изначально.

Зимбабве когда-то было одним из крупнейших производителей продуктов питания в Африке, но теперь ему нужна иностранная гуманитарная помощь для того, чтобы прокормить население.

По мере того как популярность Мугабе падала, Зимбабве становилось все более изолированным.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В последующие годы наблюдался спад в экономике Зимбабве. В период с 2000 по 2008 год экономика Зимбабве сократилась на треть. Для того, чтобы платить зарплаты служащим из разбазаренного бюджета, начали печатать деньги. Уровень инфляции было сложно отследить. Безработица превысила 80%.

Не хватало не только продуктов, но и топлива и медикаментов.

Сотни людей умерли от холеры в Зимбабве, отчасти потому, что правительство не могло позволить себе импортировать из-за рубежа химикаты для очистки воды. Миллионы зимбабвийцев покинули страну. Большинство отправились в Южную Африку.

Кризис закончился в 2009 году, когда страна отказалась от своей национальной валюты. Однако экономика Зимбабве не восстановилась: в государстве была огромная безработица, демонтированная инфраструктура, наблюдались частые отключения электроэнергии.

Правительство отреагировало на новый рост инфляции, временно прекратив публикацию экономических показателей. Когда Мугабе постарел и у него возникли проблемы со здоровьем, появились домыслы о его возможном преемнике.

Тем не менее, они только породили внутренний хаос в зимбабвийской администрации, в то время как сам Мугабе, по-видимому, настроил потенциальных кандидатов друг против друга, чтобы предотвратить формирование настоящей оппозиции.

Среди его потенциальных преемников была и его жена Грейс. Из-за любви к дорогим вещам, ее прозвали "Грейс Гуччи". Несмотря на это, Мугабе объявил в 2015 году, что он планирует принять участие в выборах 2018 года, когда ему было 94 года.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Однако конец его правления наступил раньше. В конце 2017 года Мугабе отправил в отставку первого вице-призедента Эммерсона Мнангагву , что привело к кризису власти в стране и контролю армии над государством.

Мугабе был помещен под домашний арест и позже объявил о своей отставке с поста президента. Это положило конец 37-летнему правлению политика в Зимбабве.

Так же, как приход Мугабе к власти был встречен с энтузиазмом и танцами, и его заявление об отставке было принято аналогично - многие люди танцевали и радовались на улицах Зимбабве.

В 2018 году Мнангагва стал президентом Зимбабве. Мугабе достиг соглашения с правительством, которое защитило его и его семью от судебных разбирательств и предоставило различные материальные выгоды.