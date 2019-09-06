Скончался экс-глава Зимбабве Роберт Мугабе: как он из освободителя превратился в тирана?

В пятницу, 6 сентября, в возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Во время его 37-летнего правления страна погрузилась в политический и экономический хаос, пока сам Мугабе отчаянно держался за власть.
В 70-е Мугабе был одним из политических деятелей, повлиявших на войну за независимость. Конфликт кончился освобождением страны от власти белых колонистов.
В 1980 году Мугабе стал премьер-министром Зимбабве и, несмотря на то, что его карьера в правительстве начиналась с позитивной ноты, в последующие годы она принесла насилие, расправу с политическими оппонентами, коррупцию и крах экономики в страну, которая когда-то славилась богатством.
"Он был героем, который превратился в злодея. Он пошевелил независимость и возбудил большие надежды, но позже уничтожил все, что построил", - указал в интервью Bloomberg политический аналитик Чарльз Рукуни.
Конец правления Мугабе наступил лишь в ноябре 2017 года, когда его фактически прогнали. Мучавшийся от болезней диктатор конец жизни провел в Сингапуре и до самой смерти не мог смириться с тем, что закончилось время его правления, указывает агентство Reuters.
Биография Мугабе
Роберт Габриэль Мугабе родился в 1924 году, 21 февраля в стране, которая на тот момент называлась Родезией. Сын столяра Мугабе учился в школах католических миссионеров, а позже получил несколько академических степеней. Он также работал учителем в Гане, где на него сильно повлияли панафриканские идеи лидера независимой Ганы Кваме Нкрумы.
В 1960 году Мугабе вернулся в Родезию и начал свою деятельность в националистических организациях. Он числился среди членов Союза африканского народа Зимбабве (ZAPU).
В 1964 году Мугабе в своей речи назвал премьер-министра Родезии Яна Смиа и его правительство "ковбоями". После нелестных высказываний Мугабе приговорили к 11 годам заточения. Пока будущий правитель находился в тюрьме, его маленький сын умер от малярии, однако ему не разрешили посетить похороны.
В 1973 Мугабе избрали президентом ZAPU, хотя он по-прежнему находился в тюрьме.
После освобождения Мугабе отправился в Мозамбик, откуда он управлял нападениями партизанов в Родезии. Во время переговоров о независимости его считали одним из самых воинственных и непреклонных темнокожих лидеров. Во время своего визита в Лондон в 1976 году Мугабе заявил, что единственный способ решить проблему - из пистолета.
Однако умение образованного Мугабе вести переговоры убедило многих его критиков. Пресса прозвала его "партизаном образованных людей".
После войны было основано государство Зимбабве, была написана конституция и в феврале 1980 года прошли первые выборы. Мугабе уверенно в них победил и стал премьером. ZAPU получил большинство в парламенте, несмотря на то, что прозвучали обвинения в нарушениях в процессе выборах и попытках запугивания и со стороны Мугабе, и со стороны его конкурентов.
Сразу же после победы Мугабе многие жители думали о том, чтобы покинуть страну, пока его сторонники танцевали на улицах.
Однако Мугабе занял примирительную позицию. В том году он разработал свою экономическую политику. Хотя Мугабе хвалил демократию, он сам постепенно уничтожил политическую оппозицию. В середине 80-х годов тысячи представителей этнического меньшинства ндебеле были убиты. Мугабе обвиняли в произошедшем, но его не судили.
В первые годы правления Мугабе экономика Зимбабве процветала; Мугабе построил дороги и плотины и расширил сеть школ для чернокожих. В 1987 году в Зимбабве перестала существовать должность премьер-министра, а Мугабе стал президентом.
В том же году он заключил брак со своей второй женой - Грейс Мугабе, которая была младше его на 40 лет, у них родилось двое детей. Третий ребенок у пары родился, когда Мугабе было 73 года.
В 1992 году в Зимбабве был введен Закон о собственности на землю, который предусматривал конфискацию земли без возможности оспаривать такие решения.
Перераспределение земель, по сути, осуществлялось за счет тысяч белых фермеров, которые по-прежнему владели большей частью лучших земельных участков Зимбабве. Годы спустя сторонники Мугабе заняли хозяйства белокожих фермеров, убив несколько крестьян и их чернокожих рабочих.
Конфискация ферм привела к прекращению экспорта табака, хотя в то время это был один из краеугольных камней экономики Зимбабве.
Экономическая катастрофа
Некогда процветающие проблемы сельского хозяйства Зимбабве поразили и без того шаткую экономику страны. Критики жаловались, что Мугабе поделил конфискованные фермы между своими приспешниками, а не отдал их бедным сельским жителям, как планировалось изначально.
Зимбабве когда-то было одним из крупнейших производителей продуктов питания в Африке, но теперь ему нужна иностранная гуманитарная помощь для того, чтобы прокормить население.
По мере того как популярность Мугабе падала, Зимбабве становилось все более изолированным.
В последующие годы наблюдался спад в экономике Зимбабве. В период с 2000 по 2008 год экономика Зимбабве сократилась на треть. Для того, чтобы платить зарплаты служащим из разбазаренного бюджета, начали печатать деньги. Уровень инфляции было сложно отследить. Безработица превысила 80%.
Не хватало не только продуктов, но и топлива и медикаментов.
Сотни людей умерли от холеры в Зимбабве, отчасти потому, что правительство не могло позволить себе импортировать из-за рубежа химикаты для очистки воды. Миллионы зимбабвийцев покинули страну. Большинство отправились в Южную Африку.
Кризис закончился в 2009 году, когда страна отказалась от своей национальной валюты. Однако экономика Зимбабве не восстановилась: в государстве была огромная безработица, демонтированная инфраструктура, наблюдались частые отключения электроэнергии.
Правительство отреагировало на новый рост инфляции, временно прекратив публикацию экономических показателей. Когда Мугабе постарел и у него возникли проблемы со здоровьем, появились домыслы о его возможном преемнике.
Тем не менее, они только породили внутренний хаос в зимбабвийской администрации, в то время как сам Мугабе, по-видимому, настроил потенциальных кандидатов друг против друга, чтобы предотвратить формирование настоящей оппозиции.
Среди его потенциальных преемников была и его жена Грейс. Из-за любви к дорогим вещам, ее прозвали "Грейс Гуччи". Несмотря на это, Мугабе объявил в 2015 году, что он планирует принять участие в выборах 2018 года, когда ему было 94 года.
Однако конец его правления наступил раньше. В конце 2017 года Мугабе отправил в отставку первого вице-призедента Эммерсона Мнангагву , что привело к кризису власти в стране и контролю армии над государством.
Мугабе был помещен под домашний арест и позже объявил о своей отставке с поста президента. Это положило конец 37-летнему правлению политика в Зимбабве.
Так же, как приход Мугабе к власти был встречен с энтузиазмом и танцами, и его заявление об отставке было принято аналогично - многие люди танцевали и радовались на улицах Зимбабве.
В 2018 году Мнангагва стал президентом Зимбабве. Мугабе достиг соглашения с правительством, которое защитило его и его семью от судебных разбирательств и предоставило различные материальные выгоды.
Галерея: экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе