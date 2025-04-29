В результате проведенной ведомственной проверки Военная полиция пришла к выводу, что объявление на портале разместило анонимное лицо. Также в связи с распространенной информацией не было установлено совершение преступного деяния, сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС).

Тем не менее продолжается изучение этого случая и анализ аналогичных инцидентов.

Ранее сообщалось, что Военная полиция начала проверку в январе.

"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах (НВС), но вы этого не хотите и не можете? Напишите нам, мы сделаем все возможное, чтобы спасти вас от такой судьбы. Используя правильные связи, мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность", - утверждали авторы объявления.

К объявлению также была прикреплена электронная почта.

НВС ранее подчеркивали, что Служба государственной обороны, профессиональная служба, служба в Земессардзе и курс базовой военной подготовки добровольных резервистов предоставляют гражданам возможность получить знания и понимание в сфере государственной обороны, улучшить личные навыки действий в чрезвычайных ситуациях, а также внести вклад в укрепление обороноспособности государства.