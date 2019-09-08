Эксперт: правительство старается показать нестабильность, но в отставку не уйдет

Правительству, скорее всего, удастся договориться о бюджете следующего года, и отставки правительства не будет, прогнозировал агентству LETA совладелец агентства по общественным отношениям Mediju tilts, политолог Филипп Раевский.
Он считает, что сложности в переговорах были практически неизбежны, если вспомнить очень долгий процесс утверждения предыдущего бюджета, а также обещания, данные перед выборами.
"Было обещано больше, чем можно выполнить, и начались проблемы. С одной стороны, нельзя сказать, что у какой-то из партий блестящие рейтинги. Партнеров со стремлением показать свои приоритеты и плоды своей работы избирателям много", - сказал Раевский.
Он допускает, что проволочки с бюджетом устраиваются для того, чтобы вызвать чувство нестабильности у остальных партнеров и попытаться найти дополнительные аргументы, чтобы добиться желательного для себя результата.
Тем не менее Раевский уверен, что из-за бюджета отставки правительства не произойдет, потому что потери от отставки правительства будут для партий больше, чем преимущества. Однако не исключен вариант, что какая-то из партий на волне эмоций выйдет из правительства.
Как сообщалось ранее, из-за разногласий о сроках строительства Лиепайской тюрьмы правительство 6 сентября отложило вопрос о выделении дополнительных ресурсов на приоритеты бюджета.