Эксперт: правительство старается показать нестабильность, но в отставку не уйдет

Он считает, что сложности в переговорах были практически неизбежны, если вспомнить очень долгий процесс утверждения предыдущего бюджета, а также обещания, данные перед выборами.

"Было обещано больше, чем можно выполнить, и начались проблемы. С одной стороны, нельзя сказать, что у какой-то из партий блестящие рейтинги. Партнеров со стремлением показать свои приоритеты и плоды своей работы избирателям много", - сказал Раевский.

Он допускает, что проволочки с бюджетом устраиваются для того, чтобы вызвать чувство нестабильности у остальных партнеров и попытаться найти дополнительные аргументы, чтобы добиться желательного для себя результата.

Тем не менее Раевский уверен, что из-за бюджета отставки правительства не произойдет, потому что потери от отставки правительства будут для партий больше, чем преимущества. Однако не исключен вариант, что какая-то из партий на волне эмоций выйдет из правительства.