Вс, 8.09.2019
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Эксперт: правительство старается показать нестабильность, но в отставку не уйдет

Политолог Филипп Раевский.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительству, скорее всего, удастся договориться о бюджете следующего года, и отставки правительства не будет, прогнозировал агентству LETA совладелец агентства по общественным отношениям Mediju tilts, политолог Филипп Раевский.

Он считает, что сложности в переговорах были практически неизбежны, если вспомнить очень долгий процесс утверждения предыдущего бюджета, а также обещания, данные перед выборами.

"Было обещано больше, чем можно выполнить, и начались проблемы. С одной стороны, нельзя сказать, что у какой-то из партий блестящие рейтинги. Партнеров со стремлением показать свои приоритеты и плоды своей работы избирателям много", - сказал Раевский.

Он допускает, что проволочки с бюджетом устраиваются для того, чтобы вызвать чувство нестабильности у остальных партнеров и попытаться найти дополнительные аргументы, чтобы добиться желательного для себя результата.

Тем не менее Раевский уверен, что из-за бюджета отставки правительства не произойдет, потому что потери от отставки правительства будут для партий больше, чем преимущества. Однако не исключен вариант, что какая-то из партий на волне эмоций выйдет из правительства.

Как сообщалось ранее, из-за разногласий о сроках строительства Лиепайской тюрьмы правительство 6 сентября отложило вопрос о выделении дополнительных ресурсов на приоритеты бюджета.

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