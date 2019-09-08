Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными

После успешного обмена пленными, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны, сообщает Deutsche Welle.
Как указано на официальном сайте Зеленского, "стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".
Кроме того главы двух государств договорились в ближайшее время обсудить проведение встречи в "нормандском формате". Президенты России и Украины также обменялись мнениями о том, какие шаги стоит сделать, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе на основе минских договоренностей.
Между тем, как сообщает пресс-служба Владимира Путина, главы обоих государств позитивно оценили обмен пленными. Они отметили, что это имеет "большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений". Кроме того в сообщении пресс-службы отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и последовательного разведения противоборствующих сил.