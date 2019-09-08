Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными

Как указано на официальном сайте Зеленского, "стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Кроме того главы двух государств договорились в ближайшее время обсудить проведение встречи в "нормандском формате". Президенты России и Украины также обменялись мнениями о том, какие шаги стоит сделать, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе на основе минских договоренностей.