Вс, 8.09.2019
В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы. Команда TVNET

Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными

Владимир Зеленский.

ФОТО: Arina Lebedeva / Arina Lebedeva/TASS

После успешного обмена пленными, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Звонок состоялся по инициативе украинской стороны, сообщает Deutsche Welle.

Как указано на официальном сайте Зеленского, "стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Кроме того главы двух государств договорились в ближайшее время обсудить проведение встречи в "нормандском формате". Президенты России и Украины также обменялись мнениями о том, какие шаги стоит сделать, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе на основе минских договоренностей.

Между тем, как сообщает пресс-служба Владимира Путина, главы обоих государств позитивно оценили обмен пленными. Они отметили, что это имеет "большое значение  для нормализации и оздоровления двусторонних отношений". Кроме того в сообщении пресс-службы отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и последовательного разведения противоборствующих сил.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ