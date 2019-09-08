Названы самые посещаемые мероприятия Baltā nakts 2019

В программу в этом году вошло более 50 мероприятий. Широко посещались также минифестиваль "Лес звуков" в Англиканской церкви, аудиовизуальный проект Videogrаfija и инсталляция "Земля".

Конкретное число посетителей форума Витола не назвала, так как мероприятия проходили одновременно в разных районах Риги и без входных билетов.



Галерея: в Риге прошел фестиваль культуры Baltā nakts