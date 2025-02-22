Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила внести в так называемый черный cписок или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, казахского исполнителя Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом Jazzdauren, сообщает агентство LETA со ссылкой на пост министра в соцсетях.
Глава МИД внесла в "черный список" певца из Казахстана. У него планировался концерт в Даугавпилсе (2)
Как сообщила Браже, Аблаеву на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
Закон позволяет запретить въезд иностранцу, если компетентные органы считают, что его пребывание в стране может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку либо мешать расследованию уголовного дела.
Судя по информации на сайте Biļešu paradīze, на 9 марта был запланирован концерт Jazzdauren в Дворце культуры Даугавпилса.
Напомним, недавно Браже внесла в "черный" список румынского певца Иону Ионицу - двойника Юрия Шатунова. В марте у него были запланированы концерты в Даугавпилсе и Риге.
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