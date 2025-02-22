Главное за 22 февраля Ринкевич - о демографии, Украина может лишиться Starlink и еще один певец в "черном списке" МИД

За рубежом:

В понедельник, 24 февраля, Эстония вместе с Францией проведет чрезвычайную встречу министров обороны европейских стран, подтвердил изданию Postimees министр обороны Ханно Певкур.

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США в ходе переговоров с Украиной о привилегированном доступе к украинским природным ресурсам пригрозили отключить Украину от спутниковых терминалов Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Читайте также За рубежом Источник: США грозят отключить Украину от Starlink

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что снимает с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна.

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"Bur man, bur man, bur man, bur man..." Удастся ли Tautumeitas привлечь удачу и выйти в финал международного конкурса "Евровидение" в 2025 году? Что об увиденном и услышанном думают за рубежом и поймет ли в этом году нас Европа?

21 февраля здание компьютерного факультета Австралийского национального университета в Канберре получило новое имя - Дом Скайдрите Дариус, сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет агентство LETA.

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Интересное чтиво:

Итак, вчера, 21 февраля, мы узнали об отставке трех министров. Слухи о некой "перезагрузке", или "рестарте", правительства ходили уже давно, но конкретные имена стали неожиданностью, кажется, даже для самих министров. Почему это произошло и что нас ждет в будущем - разбираемся.