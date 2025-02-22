В субботу, 22 февраля, произошло много важных и интересных событий. Президент Ринкевич рассказал о путях решения демографической проблемы, Госполиция озвучила, сколько денег мошенники за год украли о жителей Латвии, а также стало известно, что США угрожают Украине отключить Starlink. Об этих и других новостях читайте в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 22 февраля ⟩ Ринкевич - о демографии, Украина может лишиться Starlink и еще один певец в "черном списке" МИД
Новости Латвии:
Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем, заявил хозяин Рижского замка в пятницу на открытии встречи с разработчиками демографической политики и экспертами, сообщает агентство LETA.
На минувшей рабочей неделе в Риге цены на топливо повысились, а в Таллинне - снизились. При этом в Вильнюсе цены на бензин упали, а цены на дизельное топливо остались без изменений, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные.
В прошлом году у жителей Латвии мошенники выманили по меньшей мере 16 086 256 евро, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация о зарегистрированных случаях.
Зарплата мэра Елгавы Андиса Равиньша (СЗК) в этом году составит 4824 евро до уплаты налогов, предусматривает принятое на этой неделе решение депутатов думы, сообщает агентство LETA.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила внести в так называемый черный cписок или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, казахского исполнителя Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом Jazzdauren.
За рубежом:
В понедельник, 24 февраля, Эстония вместе с Францией проведет чрезвычайную встречу министров обороны европейских стран, подтвердил изданию Postimees министр обороны Ханно Певкур.
США в ходе переговоров с Украиной о привилегированном доступе к украинским природным ресурсам пригрозили отключить Украину от спутниковых терминалов Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что снимает с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна.
"Bur man, bur man, bur man, bur man..." Удастся ли Tautumeitas привлечь удачу и выйти в финал международного конкурса "Евровидение" в 2025 году? Что об увиденном и услышанном думают за рубежом и поймет ли в этом году нас Европа?
21 февраля здание компьютерного факультета Австралийского национального университета в Канберре получило новое имя - Дом Скайдрите Дариус, сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет агентство LETA.
Интересное чтиво:
Итак, вчера, 21 февраля, мы узнали об отставке трех министров. Слухи о некой "перезагрузке", или "рестарте", правительства ходили уже давно, но конкретные имена стали неожиданностью, кажется, даже для самих министров. Почему это произошло и что нас ждет в будущем - разбираемся.
Почти 90 лет Америка поддерживала и защищала Европу. И вот Дональд Трамп решил, что США лучше дружить с ее врагом — Россией Владимира Путина. Разлад Нового Света со Старым окончательно похоронит Pax Americana — послевоенный мир под началом США, против которого давно выступают Россия и Китай.
Легион "Свобода России" - одно из созданных из граждан России вооруженных формирований, воюющих на стороне Украины. Его члены считают себя борцами против путинского режима, и именно поэтому они являются одной из первоочередных целей российских спецслужб, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, журналисты которой встретились с формированием.
О невероятных историях похудения от Ozempic слышали уже все. Сперва на этом подлавливали голливудских звезд, а теперь препаратом балуются и те, кому хочется без особых усилий избавиться от лишнего веса. Но все ли готовы смириться с побочными эффектами этого лекарства? "Хотите правду? Мне было так плохо!" - передает слова жительницы Таллинна портал Limon.ee.
Весной 1960 года под Кулдигой распространялись леденящие душу слухи: в Эдоле пропадают ученики младших классов. 28 апреля при помощи жителей Эдоле был задержан 24-летний лесной рабочий Имантс Керис, который "из низменных желаний" убил 11-летнего мальчика. Но это было только начало. Следователи не были готовы к тому, с чем им придется столкнуться во время последующего расследования. После дела Шакалсов в 1974 году это было второе дело под грифом "Секретно".
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