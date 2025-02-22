НАТО хочет построить трубопровод через Германию, чтобы обеспечить топливом свои войска в случае войны с Россией, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Однако, согласно внутренним документам, план имеет ряд недостатков и может вызвать противодействие со стороны граждан и ряда муниципалитетов.
НАТО планирует построить сеть трубопроводов для снабжения войск топливом в случае войны с Россией
Как пишет издание, в случае войны НАТО с Россией потребность в военном топливе, особенно для истребителей, была бы настолько велика, что поставки автотранспортом или по железной дороге не могли бы осуществляться с необходимой скоростью.
В случае с обороной, как объясняет один генерал НАТО, маршруты снабжения будут "нашей ахиллесовой пятой". При необходимости боеприпасы и запасные части можно было бы доставлять на фронт по воздуху, говорит офицер, но это вряд ли было бы возможно в отношении топлива из-за его огромного расхода. Согласно внутреннему документу бундесвера, попавшему в распоряжение Der Spiegel, существуют "значительные проблемы с устойчивым снабжением топливом войск, которые придется развернуть на восточной границе в чрезвычайной ситуации".
НАТО знала об этой проблеме еще со времен холодной войны. Именно поэтому, начиная с 1950-х годов, Североатлантический альянс создал систему трубопроводов, способную безопасно доставлять большие объемы бензина и дизельного топлива войскам, находящимся вблизи фронта. Однако, поскольку граница между Западом и Восточным блоком в то время проходила прямо по центру Германии, между старой Федеративной Республикой и ГДР, трубопроводы были проложены только до Восточной Германии - и там они заканчиваются до сих пор.
Через четыре месяца после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО объявила, что предоставит "все необходимые ресурсы, инфраструктуру, возможности и силы". Вскоре после этого организация занялась планированием строительства трубопроводов и складов топлива.
Согласно информации, предоставленной немецкому Министерству обороны в июле 2024 года, в ходе внутренних обсуждений союзников выяснилось, что трубопроводные системы являются "основой снабжения НАТО топливом". Поэтому расширение существующих систем с упором на Восточную Европу и объединение отдельных трубопроводных систем является "важнейшим компонентом будущих поставок".
В отличие от НАТО, Варшавский договор не строил военных трубопроводов. Чтобы заполнить пробел в Восточной Европе, трубопровод в Нижней Саксонии будет продлен до Польши. Еще один маршрут будет проложен из Баварии в Чехию. Также рассматривается возможность соединения северной трубопроводной системы с центральной. В Польше и Чехии также будут построены трубопроводы для транспортировки топлива дальше на восток, например, в Литву.
Ожидается, что общая стоимость проекта составит 21 миллиард евро. Весь период строительства оценивается в 20-25 лет, а основная часть трубопровода должна быть завершена к 2035 году.
Однако на деле реализация таких мегапроектов часто происходит по-другому. Проектировщики отмечают ряд внутренних факторов, которые могут задержать строительство и увеличить затраты. Например, трубопровод должен быть проложен под несколькими реками, включая Везер и Эльбу. По пути следования находятся водоемы и природоохранные зоны, которые необходимо защитить от возможных аварий. Необходимо также прояснить вопросы собственности.
Министерство обороны Германии уже думает о том, как преодолеть ожидаемое сопротивление. Граждане, а также местные власти и федеральные земли могут подавать судебные иски против таких крупных проектов, например, на основании угрозы экспроприации или по экологическим соображениям.
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