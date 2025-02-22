НАТО планирует построить сеть трубопроводов для снабжения войск топливом в случае войны с Россией

Через четыре месяца после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО объявила, что предоставит "все необходимые ресурсы, инфраструктуру, возможности и силы". Вскоре после этого организация занялась планированием строительства трубопроводов и складов топлива.

Согласно информации, предоставленной немецкому Министерству обороны в июле 2024 года, в ходе внутренних обсуждений союзников выяснилось, что трубопроводные системы являются "основой снабжения НАТО топливом". Поэтому расширение существующих систем с упором на Восточную Европу и объединение отдельных трубопроводных систем является "важнейшим компонентом будущих поставок".

В отличие от НАТО, Варшавский договор не строил военных трубопроводов. Чтобы заполнить пробел в Восточной Европе, трубопровод в Нижней Саксонии будет продлен до Польши. Еще один маршрут будет проложен из Баварии в Чехию. Также рассматривается возможность соединения северной трубопроводной системы с центральной. В Польше и Чехии также будут построены трубопроводы для транспортировки топлива дальше на восток, например, в Литву.

Ожидается, что общая стоимость проекта составит 21 миллиард евро. Весь период строительства оценивается в 20-25 лет, а основная часть трубопровода должна быть завершена к 2035 году.

Однако на деле реализация таких мегапроектов часто происходит по-другому. Проектировщики отмечают ряд внутренних факторов, которые могут задержать строительство и увеличить затраты. Например, трубопровод должен быть проложен под несколькими реками, включая Везер и Эльбу. По пути следования находятся водоемы и природоохранные зоны, которые необходимо защитить от возможных аварий. Необходимо также прояснить вопросы собственности.

Министерство обороны Германии уже думает о том, как преодолеть ожидаемое сопротивление. Граждане, а также местные власти и федеральные земли могут подавать судебные иски против таких крупных проектов, например, на основании угрозы экспроприации или по экологическим соображениям.

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