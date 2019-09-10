"Любой каприз за ваши деньги": консьержи рассказали о прихотях ультрабогачей

Личный консьерж Гарольд Абониталла вспоминает самое экстравагантное требование, которое, работая в пятизвездочной гостинице в Дубае, он получил от шейха Катара.

Было необходимо срочно доставить подарок его супруге.

Им оказалась новейшая модель эксклюзивного Rolls-Royce Ghost, которая уже вечером следующего дня должна была оказаться в Катаре, пишет CNN.

"Я был в замешательстве", - рассказал Абониталла в интервью телекомпании.

С таким требованием шейх выступил вечером четверга. На следующий день была пятница - еженедельный выходной в мусульманских землях, когда большинство магазинов закрыты, а услуги - недоступны.

Абониталла тут же поспешил в салон Rolls-Royce и к 20.00 ему удалось приобрести Ghost.

Но появилась новая задача - как в течение одного дня доставить автомобиль стоимостью 300 000 долларов в Катар, расположенный в сотнях километров?

Используя свою широкую сеть контактов, Абониталла нашел другого личного консьержа, дядя которого работал в сфере грузовых перевозок. За впечатляющую сумму он предложил доставить автомобиль в Катар на самолете.

Когда Абониталла сказал шейху о том, что транспортировка подарка будет стоить почти 100 000 долларов, он лишь ответил:

"Не называйте мне цифр, просто делайте свое дело".