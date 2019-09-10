"Любой каприз за ваши деньги": консьержи рассказали о прихотях ультрабогачей

"Любой каприз за ваши деньги" - для некоторых людей это не расхожая фраза, а работа, прямая обязанность - позаботиться о выполнении желаний своих клиентов, какими бы они не оказались. Речь идет о "Золотых ключах" - специалистах по "прихотям богатых".
Личный консьерж Гарольд Абониталла вспоминает самое экстравагантное требование, которое, работая в пятизвездочной гостинице в Дубае, он получил от шейха Катара.
Было необходимо срочно доставить подарок его супруге.
Им оказалась новейшая модель эксклюзивного Rolls-Royce Ghost, которая уже вечером следующего дня должна была оказаться в Катаре, пишет CNN.
"Я был в замешательстве", - рассказал Абониталла в интервью телекомпании.
С таким требованием шейх выступил вечером четверга. На следующий день была пятница - еженедельный выходной в мусульманских землях, когда большинство магазинов закрыты, а услуги - недоступны.
Абониталла тут же поспешил в салон Rolls-Royce и к 20.00 ему удалось приобрести Ghost.
Но появилась новая задача - как в течение одного дня доставить автомобиль стоимостью 300 000 долларов в Катар, расположенный в сотнях километров?
Используя свою широкую сеть контактов, Абониталла нашел другого личного консьержа, дядя которого работал в сфере грузовых перевозок. За впечатляющую сумму он предложил доставить автомобиль в Катар на самолете.
Когда Абониталла сказал шейху о том, что транспортировка подарка будет стоить почти 100 000 долларов, он лишь ответил:
"Не называйте мне цифр, просто делайте свое дело".
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