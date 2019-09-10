Вт, 10.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

"Любой каприз за ваши деньги": консьержи рассказали о прихотях ультрабогачей

1 / 5

ФОТО: TVNET

"Любой каприз за ваши деньги" - для некоторых людей это не расхожая фраза, а работа, прямая обязанность - позаботиться о выполнении желаний своих клиентов, какими бы они не оказались. Речь идет о "Золотых ключах" - специалистах по "прихотям богатых". 

Личный консьерж Гарольд Абониталла вспоминает самое экстравагантное требование, которое, работая в пятизвездочной гостинице в Дубае, он получил от шейха Катара.

Было необходимо срочно доставить подарок его супруге.

Им оказалась новейшая модель эксклюзивного Rolls-Royce Ghost, которая уже вечером следующего дня должна была оказаться в Катаре, пишет CNN. 

"Я был в замешательстве", - рассказал Абониталла в интервью телекомпании. 

С таким требованием шейх выступил вечером четверга. На следующий день была пятница - еженедельный выходной в мусульманских землях, когда большинство магазинов закрыты, а услуги - недоступны.

Абониталла тут же поспешил в салон Rolls-Royce и к 20.00 ему удалось приобрести Ghost.

Но появилась новая задача - как в течение одного дня доставить автомобиль стоимостью 300 000 долларов в Катар, расположенный в сотнях километров?

Используя свою широкую сеть контактов, Абониталла нашел другого личного консьержа, дядя которого работал в сфере грузовых перевозок. За впечатляющую сумму он предложил доставить автомобиль в Катар на самолете.

Когда Абониталла сказал шейху о том, что транспортировка подарка будет стоить почти 100 000 долларов, он лишь ответил:

"Не называйте мне цифр, просто делайте свое дело".

О других экстравагантных требованиях читайте на следующих страничках!

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Выполнить любое "моральное, законное и выполнимое" требование

Читать также

Актуально

НАВЕРХ