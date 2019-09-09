Эпоха 5G настала: Huawei представляет новый чипсет Kirin 990

"Kirin 990 (5G) — это первый в мире 5G-чипсет, который даст пользователям безупречное соединение по 5G", отметил на выставке IFA 2019 исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. "Чтобы улучшить характеристики 5G в эпоху этой технологии, чипсет Kirin 990 (5G) был полностью модернизирован в том, что касается производительности и энергоэффективности, а также ИИ-вычислений и процессора сигналов изображения (ISP) — все это выведет мобильные телефоны на новый уровень".

Первая в мире чипсет 5G с безупречно быстрым соединением по 5G

Благодаря производственному процессу по технологии 7 нм и ЭУФ, в Kirin 990 (5G) 5G-модем интегрируется, что позволяет снизить размер платы и потребление электроэнергии. Kirin 990 — первый широкополосный 5G-чипсет, который поддерживает автономные (SA) и неавтономные (NSA) архитектуры, а также широкие диапазоны частот TDD/FDD, что позволяет приспосабливаться к различным сетям и сетевым режимам. Благодаря мультирежимному чипсету Balong 5000 (7 нм, 5G), Kirin 990 (5G) обеспечивает максимальную скорость скачивания в 2,3 Гбит/с и максимальную скорость отправки в 1,25 Гбит/с.

Галерея: Huawei представляет новый чипсет Kirin 990

Модернизированный ISP 5.0 обеспечивает отличные показатели фотографирования

Kirin 990 (5G) предлагает совершенно новый процессор сигналов изображения (ISP) версии 5.0, который обеспечивает соответствие блока и 3D-фильтрацию (BM3D), профессиональную систему подавления визуального шума, а также двухдоменное подавление шума для видео, что в результате дает более детальные изображения и видео — даже при плохом освещении. Режим постобработки видео в реальном времени, поддерживаемый MI, покадрово корректирует цвет картинки, чтобы обеспечить высокое качество просмотра видео. При этом HiAI 2.0 был улучшен, чтобы обеспечить структуру более высокого класса и совместимость с операторами, которых на данный момент уже более 300.