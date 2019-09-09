Президент предлагает для ограничения картелей смягчать наказание первому, кто сознается

Смягчение наказания первой участвующей в картеле фирме, которая заявит о себе в следственный орган, помогло бы в раскрытии такого рода запрещенных соглашений и осложнило бы их заключение, считает президент Латвии Эгил Левитс.
Комментируя подозрения правоохранительных органов в существовании картеля между строительными компаниями Латвии, Левитс в интервью телеканалу Riga TV24 сказал, что в его практике судьи в Суде ЕС было множество таких дел, много и строительных картелей, а штрафы измерялись десятками и даже сотнями миллионов евро.
Президент отметил, что в ряде государств есть интересные решения этой проблемы. Например, первой участвующей в картеле фирме, которая заявит о себе в следственные органы, смягчается наказание.
В практике Левитса были случаи, когда компании начинали признаваться, только "пронюхав", что по их следу идут правоохранительные органы. Он считает, что такое решение возможно и в Латвии.
Как сообщалось, KNAB на прошлой неделе провело обыски в нескольких строительных фирмах и опрашивало ряд должностных лиц. Бюро заявило, что вместе с Советом по конкуренции осуществляло санкционированные судом неотложные следственные действия на основе подозрений о возможной причастности по крайней мере десяти крупных строительных компаний к преступным действиям и нарушениям закона о конкуренции.