Президент предлагает для ограничения картелей смягчать наказание первому, кто сознается

Комментируя подозрения правоохранительных органов в существовании картеля между строительными компаниями Латвии, Левитс в интервью телеканалу Riga TV24 сказал, что в его практике судьи в Суде ЕС было множество таких дел, много и строительных картелей, а штрафы измерялись десятками и даже сотнями миллионов евро.

Президент отметил, что в ряде государств есть интересные решения этой проблемы. Например, первой участвующей в картеле фирме, которая заявит о себе в следственные органы, смягчается наказание.

В практике Левитса были случаи, когда компании начинали признаваться, только "пронюхав", что по их следу идут правоохранительные органы. Он считает, что такое решение возможно и в Латвии.