На месяц приостановлена работа парламента Британии

Он также добавил, что это произойдет в независимости от того, как парламент проголосует за предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы.

Ранее уже сообщалось, что королева Елизавета II согласилась на просьбу Джонсона до Brexit на время приостановить работу парламента. Тайный совет тогда заявил, что работа парламента может быть приостановлена не ранее чем в понедельник, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября. Планируется снова созвать парламент в понедельник, 14 октября.

Решение Джонсона о приостановке работы парламента объясняли его попытками добиться выхода Британии из Евросоюза 31 октября в независимости от того, будет достигнуто соглашение или нет. Однако на минувшей неделе парламент успел принять закон, дающий возможность заблокировать Brexit без сделки.

В понедельник, 9 сентября, Джонсон отказался от своей прежней позиции, заявив, что Brexit без сделки будет "провалом государственного управления".

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