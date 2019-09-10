Совет по конкуренции: договор с Tīrīga уничтожил бы конкуренцию

Совет по конкуренции, основываясь на подозрениях в возможном нарушении запрета на злоупотребление доминирующим положением, установленном в 102 пункте договора о функционировании Евросоюза, начал дело о нарушении против Рижской думы и предприятия Getliņi EKO.

Как указала Скайдрите Абрама, временный запрет был принят, так как предприятие Tīrīga создало бы в столице монополию по вывозу мусора минимум на 20 лет.

"Это полностью изменилось бы структуру конкуренции, точнее говоря, конкуренция была бы уничтожена, а у создателей мусора - предприятий и жителей - не было бы возможности выбрать другого поставщика услуги", - указала она.

Принятие временного урегулирования означает остановку заключения договоров с Tīrīga до момента, пока Совет по конкуренции не примет окончательного решения. Заключенные предприятиями и жителями договора с Tīrīga не имеют силы, добавила Абрама.

До 12 сентября Рижская дума должна подать план, как самоуправление планирует сохранить конкуренцию в сфере обслуживания.

Совет по конкуренции не видит юридических препятствий, чтобы Рижская дума до 12 сентября отозвала прошлые высказывания о договоре о вывозе мусора.

Абрама указала, что есть правовое регулирование сферы и правовое урегулирование конкуренции, кроме того, государство обязалось перед Евросоюзом обеспечить конкуренцию.

"Если СК так решил, значит это правовое урегулирование. Все правовые акты нужно смотреть комплексно и в контексте. Конечно, у Рижской думы есть право обратиться в суд, допускаю, что она так и сделает", - сказала Абрама.