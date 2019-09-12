Растущая политическая и экономическая власть Китая будоражит многие страны, прежде всего - США. В то же самое время некоторые другие страны приветственно раскрывают свои объятия перед китайцами, а инвестиции Китая в инфраструктурные проекты уже добрались до Венгрии, Сербии, Черногории, Греции, пишет Rus.Postimees.

Но в нашем регионе о влиянии Китая говорят мало. Поэтому мы решили опубликовать серию материалов, подробно рассказывающих об этом.

Журналисты изучили как мягкую силу и все, что связано с кибербезопасностью и разведкой, так и экономические интересы.

Партнерами Postimees в этом расследовании стали журналисты-расследователи латвийского центра Re:Baltica и литовская экономическая газета Verslo Žinios.

Целью китайской мягкой силы в странах Балтии является предотвращение обсуждения таких неудобных внешнеполитических тем, как автономия Тибета и распространение выгодного для Пекина мировоззрения через Институт Конфуция.

В мае этого года в Латвии собрались парламентарии разных стран, чтобы встретиться с представителями правительства и парламента Тибета в изгнании.

Председатель группы поддержки Тибета в Рийгикогу Йоко Алендер тоже обдумывала принять участие в мероприятии. О ее планах знали всего два человека, и она еще не успела попросить чиновников Рийгикогу оформить эту поездку.

Неожиданно рядом возник теперешний председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа. "Он спросил, поеду ли я в Ригу и еду ли я одна. Сначала я вообще не поняла, о чем он говорит", - вспоминает Алендер. Выяснилось, что посол Китая уже успел переговорить с Ээсмаа на эту тему.

Этот разговор испугал Алендер, она не понимала, как китайцы могли узнать о ее планах.

В итоге в мероприятии она не участвовала, но, по ее словам, не из-за давления со стороны китайцев, а из-за кампании, связанной с приближающимися евровыборами.

В мероприятии не принял участия ни один эстонский политик. "Это, конечно, работа китайской soft power", - сказал Postimees член парламента Тибета в изгнании Юндон Аукатсанг.

Китайская политика "один Китай, две системы" не признает суверенитета ни Тибета, ни Тайваня. Поэтому Китай не стесняется использовать дипломатические методы, чтобы воспрепятствовать встречам политиков стран Балтии с далай-ламой или политиками Тайваня.

Под давлением

Этот случай – один как минимум из четырех за два года, когда посольство Китая протестовало против встреч эстонских политиков с далай-ламой, представителями правительства Тибета в изгнании или политиками Тайваня.

В прошлом году посол Китая в Эстонии Ли Чао направил официальное обращение в комиссию по иностранным делам Рийгикогу, в котором он сказал, что поведение Алендер является вмешательством во внутренние дела Китая.

Депутат парламента Йоко Алендер, его преосвященство далай-лама и спикер парламента Тибета в изгнании Кхенпо Сонам Тенпхел. ФОТО: Erakogu

Несколькими днями ранее Алендер вернулась из поездки в Индию, где встречалась как с далай-ламой, так и с руководством правительства в изгнании.

Посол Китая подчеркнул в своем протестном письме, что Эстония обязана следовать лишь политике Китая.

"Встречи Йоко Алендер, далай-ламы и сепаратистов посылают миру неправильный сигнал. Ни в коем случае они не стыкуются с хорошими отношениями между Эстонией и Китаем в данный момент. Это негативно влияет на попытки Эстонии рекламировать себя жителям Китая", - написал посол и попросил сообщить о его "сильном недовольстве и категорическом протесте" и Алендер.

Когда в прошлом году Урмас Паэт с делегацией Европейского парламента посетил Тайвань и встретился там с президентом Цай Инвэнь, с членами совета безопасности Тайваня и представителями оппозиции, посольство Китая направило в МИД Эстонии ноту протеста.

"МИД совсем не тот адресат, поскольку я посещал Тайвань как член Европейского парламента", - сказал Паэт.

В прошлом году Тайвань в составе делегации Европарламента посетил эстонский политик Урмас Паэт, где встретился с президентом. И этот визит вызвал протест китайского посольства, который передали в МИД Эстонии, хотя Паэт ездил как депутат Европейского парламента. ФОТО: Taiwani presidendikantselei

И Паэт, и Алендер признают, что реакция ведущего себя агрессивно посольства тревожат, но член парламента – Эстонии или Европы – свободен в своих поступках.

"Тибетская культура так много дала миру, что мы обязаны отдать им должное. Мы же не требуем для них независимости, мы лишь просим, чтобы у них было право на сохранение своей культуры", - сказала Алендер.

Для получения комментария Postimees отправил свои вопросы в посольство Китая в день, когда представители дипмиссии посещали редакцию газеты. Но времени публикации спустя практически неделю мы не получили ответа ни на один из них.

И другие страны Балтии находятся под таким же давлением. В 2015 году тогдашнему председателю комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Ояру Эрику Калныньшу позвонил китайский посол и выразил свое недовольство по поводу предстоящего визита представителей Тибета. После этого Калныньш попытался убедить своих коллег не проводить встречу с гостями в здании Сейма.

Калныньш сказал Re:Baltica, что звонок посла не был угрозой, это была дипломатия, хотя ни от одного другого посла он таких звонков не получал.

Но известный латвийский эксперт в области дипломатии Вита Матиса не согласна с Калныньшем:

"Если тебе говорят, что в случае какого-то твоего поступка тебя ожидают проблемы, это уже вид угрозы".

Китайцы замечают даже самые мелкие детали, если они противоречат целям Китая.

В 2013 году Рижский аэропорт удалил постер, который рекламировал открытую лекцию далай-ламы. Такой приказ поступил с самого верха, подтвердила представитель аэропорта Лаура Карните, но не раскрыла точного источника приказа.

В 2015 году и в Таллиннском аэропорту исчез портрет далай-ламы. "Может быть, его кто-то украл", - единственное, что объяснили в аэропорту.

От президентского дворца до бойкота

И хотя в целом страны Балтии были дружественными по отношению к политикам Тибета в изгнании, давление Китая и коммерческие возможности на одном из самых крупных рынков мира перевесили, и начала доминировать самоцензура.

В 2001 году при посещении Латвии далай-лама встретился с высшими представителями страны – как с тогдашним президентом Вайрой Вике-Фрейбергой, так и с премьер-министром Андрисом Бержиньшем.

Через десять лет далай-ламу - несмотря на советы Министерства иностранных дел не делать этого - приветствовали в Таллинне президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр обороны Март Лаар.

В 2013 году далай-лама в шутку позировал рядом с железной леди Латвии, президентом Далей Грибаускайте.

В 2011 году президент Тоомас Хендрик Ильвес встретился с посещавшим Эстонию далай-ламой. Эта встреча на годы закрыла китайский рынок для эстонских молочных товаров. ФОТО: Jarek Jõepera

Насколько известно, это был последний раз, когда кто-то из балтийских президентов или министров встречался с духовным лидером Тибета.

В августе 2011 года с далай-ламой встретился и министр обороны и предатель IRL Март Лаар. ФОТО: Toomas Huik / Postimees / Scanpix Baltics

Теперь Министерство иностранных дел Латвии рекомендует высокопоставленным представителям государства не встречаться ни с Далай-ламой, ни с другими представителями Тибета.

Также рекомендуется не предлагать представителям Тибета протокольных услуг, например, государственную охрану, подтвердил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Такой поворот уходит корнями в 2011 год, когда отношениях между Эстонией и Китаем возникло охлаждение.

Эстонские молочные предприятия надеялись попасть на китайский рынок, но после встречи Ильвеса с далай-ламой рынок превратился практически в непроходимый.

Кроме того, власти Китая отменили официальный визит министра сельского хозяйства Хелира-Валдора Сеэдера в Китай, а предприятия остановились в ожидании перед бюрократическими препонами.

"Для возникновения потепления в отношениях и проникновения на китайский рынок потребовались годы и череда встреч с китайскими чиновниками. Наши чиновники работали не покладая рук, чтобы отношения вновь встали на рельсы", - сказала Анне Суллинг, которая столкнулась с этим вопросом в 2014-2015 годах на должности министра внешней торговли. Китайский рынок открылся для эстонских молочных предприятий в 2016 году.

Холодное дыхание отношений коснулось не только предприятий. В то же время Эстония строила в Пекине новое здание своего посольства. Когда в 2014 году государство хотело его торжественно открыть, Китай не разрешил принять в празднике участие Урмасу Паэту. Ему дали понять, что в случае, если он прилетит на открытие, в нем не будет принимать участие ни один высокопоставленный чиновник или политик Китая. "Такое мелочное отношение очень меня тревожит", - сказал Паэт.

В построенном для эстонцев новом здании посольства арендует помещения и представительство Исландии, поэтому в начале 2014 года здание открыл министр иностранных дел этой страны. Эстония пришла к официальному открытию год спустя, когда министром иностранных дел была уже Кейт Пентус-Розиманнус.

Все правила диктует Китай

Чопорная тактика китайцев проводится через Института Конфуция, который получил свое название в честь самого известного китайского философа. Этот находящийся под контролем правительства Китая орган ищет партнеров в других вузах мира и под вывеской обучения языку и культуре передает видение страны о китайской жизни.

Критики говорят, что Институт Конфуция учит культуре и истории таким образом, который исключает вопрос прав человека и согласно которому Тибет и Тайвань являются неотделимыми частями государства.

"Институт Конфуция – это замечательный бренд для распространения нашей культуры за рубежом. Он внес значительный вклад в увеличение нашей мягкой силы. Бренд Конфуция привлекателен естественным образом. Если использовать в качестве предлога обучение китайскому языку, все начинает казаться понятным и логичным". Так во время речи, произнесенной в 2011 году, сказал член политбюро Китайской коммунистической партии Ли Чанчунь.

Институт Конфуция работает в каждой из стран Балтии. При Таллиннском университете и Вильнюском университете его открыли в 2010 году, год спустя он появился в Латвийском университете.

Также имеются классы Конфуция – программы изучения китайского языка работают в 14 латвийских, восьми эстонских и десяти литовских школах.

Екатерина Коорт. ФОТО: Konstantin Sednev

И хотя институты работали в странах Балтии почти десять лет, большое внимание они привлекли в феврале этого года, когда учреждения разведки Литвы указали на них в ежегодном отчете оценки угроз. Институт, конечно, упомянули лишь вскользь, но в СМИ Литвы он попал в заголовки.

Разведучреждения Литвы отметили в отчете, что разведдеятельность Китая в стране стала более агрессивной:

"В зарубежных странах разведка Китая традиционно работает под дипломатическим прикрытием, используя в числе прочего финансируемый государством Институт Конфуция, китайские предприятия, новостные агентства и учащихся за рубежом китайских студентов".

В отчете говорилось, что развединтересы Китая в Литве направлены главным образом на так называемые домашние темы:

"Например, хотят, чтобы Литва не поддерживала независимость Тибета и Тайваня, а также не поднимала эту тему не международном уровне".

После обнародования отчета политик с большим опытом и нынешний член Европейского парламента Аушра Малдейкене задала вопрос: нужен ли Институт Конфуция в Вильнюском университете?

"Мы должны заново оценить роль института и задуматься над тем, что в национальном университете Литвы работает образование, финансирующееся идеологическим крылом Китайской коммунистической партии".

И спецслужбы Латвии в течение многих лет приглядывают за своим Институтом Конфуция.

"Цели института звучат высокопарно, но его работа связана с рисками,- сообщила Re:Baltica служба Госбезопасности. – Его целью является не только популяризация Китая в других странах, но и распространение приемлемых для коммунистической партии идеологических заявлений среди академиков, культурных деятелей и предпринимателей".

КаПо Эстонии по сравнению с коллегами из Латвии и Литвы выразилась значительно мягче, отметив лишь, что Институт Конфуция, конечно, является важной частью в распространении мягкой силы Китая, сборе информации и картрировании настроений, но в Эстонии это практически единственная возможность для изучения китайских языка и культуры.

То же отметила и руководитель Института Конфуция Таллиннского университета Екатерина Коорт. По ее словам, у университета не было выбора: за свой счет учить китайский язык негде, преподавателей, для которых китайский является родным, в Эстонии нет. Поэтому на помощь пришел финансируемый китайцами институт.

Но Коорт добавила, что поскольку китайский вопрос крайне аллергический и на Институт Конфуция по всему миру смотрят с подозрением, она избегает организации мероприятий по чувствительным темам.

Как в Эстонии и Латвии, так и в Литве местный университет платит зарплату только директору и секретарю Института Конфуция. Учителей подбирает и платит им зарплаты Ханбан, недоходное объединение, действующее под крылом Министерства образования Китая. Все преподаватели отчитываются именно перед Ханбаном.

Временная спецкомиссия при Сенате США установила, что учителя китайского языка должны заключать договор с правительством Китая, "дав слово не наносить ущерба международным интересам Китая".

Согласно трудовым договорам, учителя не могут принимать участия, например, в религиозном движении "Фалуньгун" и других запрещенных в Китае организациях.

Пожелавший остаться анонимным студент Института Конфуция Латвийского университета сказал Re:Baltica, что его преподаватели не хотят обсуждать вопросы, которые связаны с чувствительными политическими темами истории Китая.

Например, когда студент хотел узнать, как и почему модель управления Гонконга отличается от китайской, преподаватель отметил, что это не касается темы предмета. На том разговор и закончился.

Вита Матиса подчеркнула, что институты Конфуция не являются независимыми, их нужно считать троянским конем, поскольку они являются частью созданной китайским коммунистическим правительством организации, которая проникла в иностранные университеты.

Кусочек Китая за 100 000 евро в год

Для бывшего ректора Латвийского университета Марциса Аузиньша ужины в резиденции китайского посла были обычной частью рабочих отношений. Иногда во время таких ужинов он слышал:

"Знаете, такой-то ваш лектор сотрудничает с представительством Тайбей… Вы в курсе, что наше правительство вас поддерживает, но ему это может не понравиться".

Широкая общественность не знает, что китайское правительство щедро дотирует институты Конфуция. Из трех стран Балтии лучше всего финансируется институт, находящийся в Эстонии. В бюджет этого года в размере 226 000 евро Таллиннский университет вносит 124 000 евро, на которые покрываются текущие расходы. Остальное, почти 100 000 евро, в бюджет добавляет Ханбан. На китайские средcтва организуются мероприятия, как, например, семинар китайской культуры, визит работников образования Эстонии в Шанхай или неделя Китая в Пярну.

Латвийский университет в течение последних восьми лет получил от Китая 633 000 евро. Этим институтом руководит один из самых известных в стране синологов, бывший дипломат и агент КГБ Петерис Педелгович. Разговор с журналистами о финансовых делах его не обрадовал: он категорически отвергал утверждения о том, что и латвийский институт получает в год около 100 000 евро из Китая.

"Может быть, где-то в других странах мира получают такие крупные суммы, но не мы. Я вам все сказал, чего вы не поняли? Вы понимаете по-латышски? Может быть, нужно, чтобы я сказал вам это на китайском языке?" - рассердился он на журналиста.

Но открытые данные показывают, что в год институт получает от Китая в среднем 79 000 евро.

Политический директор американского центра исследований Международной ассоциации ученых Рейчелл Петерсон сказала, что институты Конфуция являются "кусочками китайского правительства в кампусах университетов". По ее убеждению, институты следовало бы закрыть, поскольку они могут довести до академической цензуры.

Во многих отчетах можно найти признаки самоцензуры в институтах Конфуция при домашних университетах. Например, в кампусах нельзя проводить мероприятия в поддержку Тибета. В течение последних пяти лет в США были закрыты 24 отделения конфуционизма, из них десять - только в этом году. И многие университеты в Европе, например, в Стокгольме и Лионе, закрывают их.

Собираются данные об учениках

Re:Baltica опросил трех студентов Института Конфуция Латвийского университета, и все три сказали, что учителя часто фотографируют студентов, объясняя это необходимостью писать отчеты.

Руководитель института Пилдегович подтвердил, что такие отчеты действительно составляются, но он не может ничего сказать об их содержании, заверив, что не видел ни одного из них.

Заключенный в Таллиннском университете на пять лет договор о работе института заканчивается в декабре этого года, но поскольку ни одна из сторон не сообщила к сентябрю о желании его прекратить, он автоматически продлевается. Расторгать договор Таллиннский университет не хочет, но планирует внести в него пункт, который обязал бы стороны вести себя в соответствии с Законом о защите личных данных.

Такая потребность возникла, когда китайцы захотели создать базу данных людей, которые посещали курсы китайского языка. Она должна была содержать информацию об обучении, но не только: в нее хотели внести сведения о карьере участников. Коорт сказала, что отказалась в этом помогать.

"Естественно, это какая-то форма мягкой силы, которую Китай пытается преподнести как красивую и лучшую, при этом создавая свой положительный имидж", - призналась Коорт. Она объяснила, что направленные в Эстонию преподаватели официально никакой другой работой здесь не занимаются: "Моя работа – следить за тем, что они тут делают".

По словам Рейчелл Петерсон, было бы наивно полагать, что китайцы финансируют местные институты Конфуция по доброте душевной: 2Проблема не только в том, чему они учат в аудиториях. Это касается и влияния, которое они оказывают на весь университет – если руководство боится потерять денежные потоки из Китая или если профессора видят потребность в самоцензуре».

"Правительство Китая знает, что институты Конфуция привлекательны для университетов. Они знают, насколько заманчив доступ к тем, кто говорит на китайском как на родном, и как хороши возможности получения стипендий для обучения за рубежом. Правительство Китая снимает с этого сливки".

Вита Матиса предупреждает, что речь идет об очень опасном пути:

"Поначалу возможность получения денег кажется заманчивой. Но чем дальше ты заходишь, тем больше опасностей. Во многих странах мира это уже поняли".

Первые лоббисты Эстонии получают зарплату от Китая Посольство Китая использует для достижения целей организации общения одну известную пиар-фирму - Miltton New Nordics. Активистами Miltton являются Анника Аррас, имевшая отношение к Партии реформ и социал-демократам, Мартин Кукк, Рандель Лянтс, а недавно оттуда ушел и стал генеральным секретарем соцдемов Раннар Васильев. Так, например, именно Miltton две недели назад передал Postimees мнение посла Китая Ли Чао, которое касалось массовых протестов в Гонконге. В этом материале посол в числе прочего писал о том, что многие гонконгские протестующие не знают точно, против чего они выражают недовольство, а изменения закона (которые касаются высылки жителей Гонконга в Китай), ставшие основой протеста, в действительности улучшат их жизнь. Исполнительный директор Miltton Анника Аррас сказала, что договорное сотрудничество с посольством Китая началось в январе этого года, и Miltton предлагает услуги "только в области коммуникации и организации культурных мероприятий". "Точнее, мы составляем медиамониторинг по темам, связанным с Китаем, это означает, что наши коммуникационные консультанты переводят эстоноязычные новости. Miltton не оказывает посольству Китая услуги опеки".