Ким Кардашян неизлечимо больна

В новом эпизоде реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким рассказала о своих проблемах. Оказывается она уже долгое время жалуется на головные боли, хроническую усталость, онемение рук и опухание суставов. "Проснулась как-то утром и чувствую, что затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было действительно ужасно", - пожаловалась звезда.

Сначала она подумала о беременности, но тест показал отрицательный результат. Тогда Ким обратилась за помощью к медикам и сдала все необходимые анализы.

"Я буквально разваливаюсь на части. Чувствую, что проблема в моих костях. Это начинает серьезно беспокоить меня. Я действительно хочу понять, в чем причина…

Я должна пойти к врачу и узнать, что происходит, потому что не могу так больше жить", - в отчаянии констатировала Кардашян.

О том, что ее здоровье в опасности, Ким узнала, когда разговаривала со своей сестрой Хлои. В тот момент позвонил доктор Дэниел Уоллес и озвучил неутешительные итоги обследования.

"Анализы показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту", - заключил он. Теперь 38-летней Кардашян предстоит повторное обследование и, скорее всего, пожизненная терапия.

Красная волчанка - хроническое воспалительное заболевание аутоиммунной природы, которое может поразить как внутренние органы, так и центральную нервную систему. Она неизлечима, а больной организм можно только поддерживать.

- хроническое воспалительное заболевание аутоиммунной природы, которое может поразить как внутренние органы, так и центральную нервную систему. Она неизлечима, а больной организм можно только поддерживать. Ревматоидный артрит - хроническое системное аутоиммунное заболевание, при котором деформируются кости и воспаляются суставы.

Около 80% пациентов, у которых диагностирована волчанк, проживают еще 10 лет, около 60% - 20 лет, и только в редких случаях - 25-30 лет.