Ким Кардашян неизлечимо больна
Тревожные новости пришли из звездного семейства Кардашян - как выяснилось, врачи диагностировали у Ким сразу два серьезных заболевания, одно из которых неизлечимо. Многодетная мама выслушала вердикт врачей, едва сдерживая слезы.
В новом эпизоде реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким рассказала о своих проблемах. Оказывается она уже долгое время жалуется на головные боли, хроническую усталость, онемение рук и опухание суставов. "Проснулась как-то утром и чувствую, что затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было действительно ужасно", - пожаловалась звезда.
Сначала она подумала о беременности, но тест показал отрицательный результат. Тогда Ким обратилась за помощью к медикам и сдала все необходимые анализы.
"Я буквально разваливаюсь на части. Чувствую, что проблема в моих костях. Это начинает серьезно беспокоить меня. Я действительно хочу понять, в чем причина…
Я должна пойти к врачу и узнать, что происходит, потому что не могу так больше жить", - в отчаянии констатировала Кардашян.
О том, что ее здоровье в опасности, Ким узнала, когда разговаривала со своей сестрой Хлои. В тот момент позвонил доктор Дэниел Уоллес и озвучил неутешительные итоги обследования.
"Анализы показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту", - заключил он. Теперь 38-летней Кардашян предстоит повторное обследование и, скорее всего, пожизненная терапия.
- Красная волчанка - хроническое воспалительное заболевание аутоиммунной природы, которое может поразить как внутренние органы, так и центральную нервную систему. Она неизлечима, а больной организм можно только поддерживать.
- Ревматоидный артрит - хроническое системное аутоиммунное заболевание, при котором деформируются кости и воспаляются суставы.
Около 80% пациентов, у которых диагностирована волчанк, проживают еще 10 лет, около 60% - 20 лет, и только в редких случаях - 25-30 лет.
Напомним, что Ким Кардашян страдает еще от одного хронического заболевания - псориаза. Телезвезда вынуждена наносить яркий макияж, чтобы скрывать пораженные участки кожи.