Вт, 10.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET

В Риге отозвали из продажи игрушку, которая может повлиять на репродуктивное здоровье
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ФОТО: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Из торговли отозвана кукла "My Little Girls", которая может негативно повлиять на репродуктивное здоровье, сообщает агенство LETA со ссылкой на Центр по защите прав потребителей (PTAC).

В игрушке "My Little Girls" Nr. 63007, серийный номер G119237-63009-6096, EAN номер 5900949407203, констатированы несоответствия требованиям безопасности.

В игрушке превышено допустимое содержание диизононилфталата, поэтому есть риск, что при ее использовании может пострадать репродуктивное здоровье пользователя.

Тех, кто приобрел игрушку на оптовой базе предприятия Priežuleja на ул. Мукусалас, 41b в Риге, просят связаться с предприятием по телефону 67815476 или по электронной почте info@priezuleja.lv. Кроме того, чтобы получить заплаченные за игрушку деньги, нужно обращаться в торговое место, где она была приобретена.

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