В Риге отозвали из продажи игрушку, которая может повлиять на репродуктивное здоровье

В игрушке превышено допустимое содержание диизононилфталата, поэтому есть риск, что при ее использовании может пострадать репродуктивное здоровье пользователя.

Тех, кто приобрел игрушку на оптовой базе предприятия Priežuleja на ул. Мукусалас, 41b в Риге, просят связаться с предприятием по телефону 67815476 или по электронной почте info@priezuleja.lv. Кроме того, чтобы получить заплаченные за игрушку деньги, нужно обращаться в торговое место, где она была приобретена.