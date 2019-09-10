В Риге отозвали из продажи игрушку, которая может повлиять на репродуктивное здоровье
Из торговли отозвана кукла "My Little Girls", которая может негативно повлиять на репродуктивное здоровье, сообщает агенство LETA со ссылкой на Центр по защите прав потребителей (PTAC).
В игрушке "My Little Girls" Nr. 63007, серийный номер G119237-63009-6096, EAN номер 5900949407203, констатированы несоответствия требованиям безопасности.
В игрушке превышено допустимое содержание диизононилфталата, поэтому есть риск, что при ее использовании может пострадать репродуктивное здоровье пользователя.
Тех, кто приобрел игрушку на оптовой базе предприятия Priežuleja на ул. Мукусалас, 41b в Риге, просят связаться с предприятием по телефону 67815476 или по электронной почте info@priezuleja.lv. Кроме того, чтобы получить заплаченные за игрушку деньги, нужно обращаться в торговое место, где она была приобретена.