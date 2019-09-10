"Буду снимать кино и жить": Сенцов дал первую пресс-конференцию после освобождения

Режиссер отметил, что вопрос о возможной политической деятельности остается открытым для него самого, однако пока что с ним не связывались никакие политики, за что он им очень благодарен. Также он заявил, что чувствует "определенную ответственность" перед своим народом и страной, поэтому намерен делать для Украины все, что в его силах.

"Что касается Крыма, то вернусь туда только на танках... Не нужно воспринимать мои слова буквально", - сказал он.

Также режиссер также призвал общественность бороться за освобождение пленных украинцев, находящихся под арестом как в России, так и в Донбассе, а также за освобождение россиян, ставших в своей стране политическими заключенными.

При этом он заверил, что у него никогда не было российского паспорта, но допустил, что Россия могла принудительно выдать его как жителю Крыма, пока он находился в тюрьме.

Сенцов сообщил, что после аннексии Крыма весной 2014 года он содействовал вывозу с полуострова примерно половины украинских военнослужащих. При этом он "не занимался в Крыму уголовно наказуемой деятельностью, а лишь помогал вывозить военных и устраивал автопробеги в поддержку Украины".

Напомним, Олег Сенцов был был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества.