Вт, 10.09.2019
Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война в Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет СГД, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное. Янис Вингрис, журналист TVNET

Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он запоминал все данные на ходу

ФОТО: скриншот с youtube.com/watch?v=ueD0IF6KTeQ#action=share

34-летний кассир из Токио Юсуке Танигучи (Yusuke Taniguchi) смог ограбить более 1300 покупателей. Он всего лишь запоминал информацию на их кредитных картах, а именно: полный 16-значный номер на лицевой стороне, имя и фамилию, срок действия и CVV-код. Времени, чтобы запомнить всё это у него было ровно столько, сколько клиенты расплачивались за товары.  

Мужчина изобрёл лёгкий, но в это же время изощренный метод того, как можно обналичить денежные средства: всю информацию карт японец переносил в тетрадь, а затем с при их помощи делал покупки в интернете и сдавал их в ломбард. Именно так он платил за съём жилья и покрывал расходы на продукты питания. Эту историю рассказало издание SoraNews24.

Мужчина попался после того, как купил в интернете две сумки стоимостью 270 тысяч йен (примерно 2 500 долларов). Полиции удалось найти его достаточно быстро: для доставки товара он сообщил свой домашний адрес. Дома у японца была обнаружена та самая тетрадка с несколькими сотнями данных кредитных карт.

Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он запоминал все цифры на ходу​:

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