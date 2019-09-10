Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он запоминал все данные на ходу

34-летний кассир из Токио Юсуке Танигучи (Yusuke Taniguchi) смог ограбить более 1300 покупателей. Он всего лишь запоминал информацию на их кредитных картах, а именно: полный 16-значный номер на лицевой стороне, имя и фамилию, срок действия и CVV-код. Времени, чтобы запомнить всё это у него было ровно столько, сколько клиенты расплачивались за товары.
Мужчина изобрёл лёгкий, но в это же время изощренный метод того, как можно обналичить денежные средства: всю информацию карт японец переносил в тетрадь, а затем с при их помощи делал покупки в интернете и сдавал их в ломбард. Именно так он платил за съём жилья и покрывал расходы на продукты питания. Эту историю рассказало издание SoraNews24.
Мужчина попался после того, как купил в интернете две сумки стоимостью 270 тысяч йен (примерно 2 500 долларов). Полиции удалось найти его достаточно быстро: для доставки товара он сообщил свой домашний адрес. Дома у японца была обнаружена та самая тетрадка с несколькими сотнями данных кредитных карт.
Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он запоминал все цифры на ходу: