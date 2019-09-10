Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он запоминал все данные на ходу

Мужчина изобрёл лёгкий, но в это же время изощренный метод того, как можно обналичить денежные средства: всю информацию карт японец переносил в тетрадь, а затем с при их помощи делал покупки в интернете и сдавал их в ломбард. Именно так он платил за съём жилья и покрывал расходы на продукты питания. Эту историю рассказало издание SoraNews24.