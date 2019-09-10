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В Латвии количество школьников и студентов уменьшилось, расходы на образование выросли

Школьники в День знаний

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии расходы на образование увеличились, хотя количество школьников и студентов уменьшилось, свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Education at a Glance 2019.

В Латвии на образование тратится примерно 4,2% от внутреннего валового продукта (ВВП), что ниже среднего показателя стран ОЭСР - 5,5% от ВВП. Расходы на одного школьника колеблются примерно с 6500 долларов США (5884 евро) на этапе основного образования до 7000 долларов (6337 евро) на последующих этапах.

Расходы на основное и среднее образование в Латвии увеличились на 13%, хотя количество учащихся уменьшилось на 8%, а расходы на высшее образование уменьшились на 7% при уменьшении количества студентов на 17%.

Государственное финансирование составляет до 97% от всех финансовых ресурсов, которые тратятся на основное и среднее образование, и 65% ресурсов на высшее образование.

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