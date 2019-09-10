В Латвии количество школьников и студентов уменьшилось, расходы на образование выросли

В Латвии на образование тратится примерно 4,2% от внутреннего валового продукта (ВВП), что ниже среднего показателя стран ОЭСР - 5,5% от ВВП. Расходы на одного школьника колеблются примерно с 6500 долларов США (5884 евро) на этапе основного образования до 7000 долларов (6337 евро) на последующих этапах.