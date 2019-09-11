Не будьте безответственными: 10 простых советов, как сделать дом безопасным для ребенка
Острые углы, открытые розетки, кипящий кофе на краю стола, незакрепленная мебель, медикаменты и химические вещества на самой низкой полке или мелкие предметы на уровне глаз малыша... Эти и другие угрозы могут привести к опасным для здоровья ребенка последствиям - ожогам, ошпариванию, отправлению, удушению и тяжелым ушибам. Возьмите на заметку десять простых советов о том, как оборудовать безопасное жилье для своего малыша.
1. Пеленальный столик - не оставлять без присмотра
Даже в том случае, если ребенок находится в месте, которое кажется безопасным - на пеленальном столике, кровати, диване, в стульчике для кормления или в ходунках, - его нельзя оставлять без присмотра.
Надо всегда помнить, что безопаснее всего ребенку находиться на полу, под присмотром родителей.
2. Горячая еда, питье и другие горячие предметы - не оставлять без присмотра и убрать в недосягаемое место
Если у вас в доме ребенок, не покрывайте столы скатертью - малыш может сдернуть ее на себя вместе с горячими блюдами и напитками.
Кроме того, ручки сковородок и кастрюль нужно поворачивать к стене, а саму посуду ставить ближе к стене и дальше от края плиты.
Держа ребенка на коленях, нельзя ни есть, ни пить ничего горячего.
Обратите внимание и на то, чтобы электроприборы (чайник, утюг, щипцы для укладки волос), которые и после использования остаются горячими, были недоступны ребенку.
Провода надо поднять наверх, чтобы малыш случайно не дернул за них.
3. Розетки - закрыть
Важно прикрыть розетки коробками безопасности или же загородить их мебелью и другими препятствиями.
- В качестве прикрытия для розеток можно использовать изоленту, пластырь, скотч или заглушки, которые продаются в магазинах. Если в доме используются удлинители, их также нужно обезопасить с помощью изоленты.
4. Мебель, телевизор и другие тяжелые предметы - закрепить
В какой-то момент ребенку станет интересно залезать на мебель, забираться на полки и тянуться за другими тяжелыми предметами, поэтому
очень важно все шкафы, телевизор, комоды, полки и другую мебель в доме, которая может случайно перевернуться, тщательно прикрепить к стене.
5. Острые углы и края мебели - закрыть
Острые края и углы столов и полок (особенно изготовленных из стекла, металла и других материалов), а также каминов нужно закрыть специально предусмотренной защитой для углов или же другим мягким материалом, например, одеялом.
Сравнительно дешевые решения можно найти в строительных магазинах, где вам поможет консультант, если вы расскажете ему, какую именно поверхность, край или угол вы хотите закрыть.
6. Выдвижные ящики, шкафы, двери и окна - заблокировать
Дети могут получить травмы, нечаянно зажав пальчики в дверях, окнах или выдвижных ящиках. От этого уберегут заглушки щелей, фиксаторы или блокираторы дверей и окон. Их можно искать, например, в магазинах строительных товаров или с тем же успехом использовать жесткую резину либо пластмассовые стяжки.
7. Потенциально опасные предметы - убирать
Убедитесь, что в игровой зоне ребенка и на доступном ему расстоянии находятся только соответствующие его возрасту и возможностям безопасные игрушки и предметы - без мелких деталей, острых поверхностей, шнурков.
Обратите особое внимание, чтобы ребенку были недоступны телефонная зарядка, магнитики, швейные принадлежности, сумочка с косметикой, батарейки или скрепки.
Спрячьте все маленькие предметы в места, недоступные малышу.
8. Бытовая химия, медикаменты и другие вещества - хранить в недоступном месте
Средства для чистки туалета, отбеливатели и другие опасные для здоровья вещества, в том числе медикаменты, алкоголь, уксус, комнатные растения, храните в недоступном для ребенка месте - например, в безопасной коробке, которую может открыть только взрослый, в шкафу с замком, на полке, до которой ребенок не сможет дотянуться..
9. Опасные зоны - ограничить
Исключите доступ ребенка в потенциально опасные зоны - например, на лестницу, балкон, террасу, к печи, камину. Чтобы это сделать,
установите в таких местах ворота безопасности, которые можно использовать и в дверях, чтобы ребенок не смог выбраться из помещения, оставшись без присмотра.
Помните, что лестницу нужно ограничить с обоих сторон. Также убедитесь, что под подоконниками нет мебели, на которую ребенок может забраться.
10. Спальное место ребенка должно быть безопасным
Важно, чтобы решетки кроватки были надежно закреплены, одеяло было теплым и легким, а матрас - не слишком мягким. Подушка же вообще не нужна.
- В детской кроватке не нужны занавески, потому что это мешает потоку света. Кроме того, там нельзя держать мягкие игрушки, полотенца и другие предметы, которые ребенок может положить на себя сверху. Также стоит помнить, что сон в одной постели с грудным ребенком повышает риск удушения и задавливания.
С материалами кампании по информированию общества, которую проводят Центр профилактики и контроля заболеваний и Министерство здравоохранения, можно ознакомиться здесь >>>