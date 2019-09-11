Не будьте безответственными: 10 простых советов, как сделать дом безопасным для ребенка

1. Пеленальный столик - не оставлять без присмотра

Даже в том случае, если ребенок находится в месте, которое кажется безопасным - на пеленальном столике, кровати, диване, в стульчике для кормления или в ходунках, - его нельзя оставлять без присмотра.

Надо всегда помнить, что безопаснее всего ребенку находиться на полу, под присмотром родителей.

2. Горячая еда, питье и другие горячие предметы - не оставлять без присмотра и убрать в недосягаемое место

Если у вас в доме ребенок, не покрывайте столы скатертью - малыш может сдернуть ее на себя вместе с горячими блюдами и напитками.

Кроме того, ручки сковородок и кастрюль нужно поворачивать к стене, а саму посуду ставить ближе к стене и дальше от края плиты.

Держа ребенка на коленях, нельзя ни есть, ни пить ничего горячего.

Обратите внимание и на то, чтобы электроприборы (чайник, утюг, щипцы для укладки волос), которые и после использования остаются горячими, были недоступны ребенку.

Провода надо поднять наверх, чтобы малыш случайно не дернул за них.

3. Розетки - закрыть

Важно прикрыть розетки коробками безопасности или же загородить их мебелью и другими препятствиями.

В качестве прикрытия для розеток можно использовать изоленту, пластырь, скотч или заглушки, которые продаются в магазинах. Если в доме используются удлинители, их также нужно обезопасить с помощью изоленты.

4. Мебель, телевизор и другие тяжелые предметы - закрепить

В какой-то момент ребенку станет интересно залезать на мебель, забираться на полки и тянуться за другими тяжелыми предметами, поэтому

очень важно все шкафы, телевизор, комоды, полки и другую мебель в доме, которая может случайно перевернуться, тщательно прикрепить к стене.

ФОТО: Пресс-фото

5. Острые углы и края мебели - закрыть

Острые края и углы столов и полок (особенно изготовленных из стекла, металла и других материалов), а также каминов нужно закрыть специально предусмотренной защитой для углов или же другим мягким материалом, например, одеялом.

Сравнительно дешевые решения можно найти в строительных магазинах, где вам поможет консультант, если вы расскажете ему, какую именно поверхность, край или угол вы хотите закрыть.

6. Выдвижные ящики, шкафы, двери и окна - заблокировать

Дети могут получить травмы, нечаянно зажав пальчики в дверях, окнах или выдвижных ящиках. От этого уберегут заглушки щелей, фиксаторы или блокираторы дверей и окон. Их можно искать, например, в магазинах строительных товаров или с тем же успехом использовать жесткую резину либо пластмассовые стяжки.

7. Потенциально опасные предметы - убирать

Убедитесь, что в игровой зоне ребенка и на доступном ему расстоянии находятся только соответствующие его возрасту и возможностям безопасные игрушки и предметы - без мелких деталей, острых поверхностей, шнурков.