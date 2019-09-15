Забытое могущественное: потрясающие снимки заброшенных зданий Европы

Французский фотограф Ромен Вейлон (Romain Veillon) своими фоторассказами в социальных сетях и на домашней страничке погружает своих читателей в виртуальные экспедиции по роскошным, величественным, но заброшенным зданиям Европы.
Как рассказал Ромен, этот фоторассказ получил название "Музей фантазий" - в нем он документирует брошенные на волю судьбы художественные работы и объекты архитектуры, интерьер которых украшен нарисованными от руки картинами.
Он сознательно не указывает месторасположение заброшенных зданий, чтобы они не стали жертвами разрушений вандалов.