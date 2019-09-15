Вс, 15.09.2019
Мы сами будем от голода умирать, но гостей накормим. Сейчас голодать не приходится, но пословица осталась. Лаша, грузинских мусульман, аджарец

Забытое могущественное: потрясающие снимки заброшенных зданий Европы

ФОТО: Instagram/romain_veilon

Французский фотограф Ромен Вейлон (Romain Veillon) своими фоторассказами в социальных сетях и на домашней страничке погружает своих читателей в виртуальные экспедиции по роскошным, величественным, но заброшенным зданиям Европы.

Как рассказал Ромен, этот фоторассказ получил название "Музей фантазий" - в нем он документирует брошенные на волю судьбы художественные работы и объекты архитектуры, интерьер которых украшен нарисованными от руки картинами.

Он сознательно не указывает месторасположение заброшенных зданий, чтобы они не стали жертвами разрушений вандалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Romain Veillon (@romain_veillon) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ