Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией

К тому же правительство Киева прервали выход из международных договоров, в которых Украина принимает участие в рамках СНГ. Если в мае-июле Украина уведомила исполком СНГ о выходе из шести договоров, то в августе-сентябре таких уведомлений не было.

Источник в МИД РФ в беседе с "Коммерсантом" предположил, что приостановка может быть связана с тем, что правительство Украины занято кадровыми вопросами после назначения правительства Алексея Гончарука в конце августа.