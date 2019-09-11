Ср, 11.09.2019
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Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией

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Флаг России

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Новое руководство Украины приостановило процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был начат ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

К тому же правительство Киева прервали выход из международных договоров, в которых Украина принимает участие в рамках СНГ. Если в мае-июле Украина уведомила исполком СНГ о выходе из шести договоров, то в августе-сентябре таких уведомлений не было.

Источник в МИД РФ в беседе с "Коммерсантом" предположил, что приостановка может быть связана с тем, что правительство Украины занято кадровыми вопросами после назначения правительства Алексея Гончарука в конце августа.

Украина начала процесс односторонней денонсации соглашений в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России.

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