Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией

Новое руководство Украины приостановило процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был начат ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
К тому же правительство Киева прервали выход из международных договоров, в которых Украина принимает участие в рамках СНГ. Если в мае-июле Украина уведомила исполком СНГ о выходе из шести договоров, то в августе-сентябре таких уведомлений не было.
Источник в МИД РФ в беседе с "Коммерсантом" предположил, что приостановка может быть связана с тем, что правительство Украины занято кадровыми вопросами после назначения правительства Алексея Гончарука в конце августа.
Украина начала процесс односторонней денонсации соглашений в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России.