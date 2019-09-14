Перед сном нужно потратить деньги! Привычка, которую практикуют все больше людей

Собранные данные показывают, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, количество "ночных покупателей" увеличилось на 23%. Торговый аналитик Крис Филд говорит, что технологические достижения меняют привычки людей, и это касается покупок, которые теперь доступны на мобильных устройствах.

"Такую привычку создало новое поколение пользователей мобильными телефонами, и это успешно используют торговцы, для которых такая группа людей, делающие покупки ночью, очень выгодна. Торговцы пришли к выводу, что если человек заходит в интернет-магазин, но ничего не покупает, необходимо добиться такого эффекта, чтобы в ближайшее время пользователь вернулся в интернет-магазин и, возможно, наконец что-то купить. Вот почему интернет-магазины вкладывают огромные средства в разработку веб-сайтов и программного обеспечения", - говорит Филд.

Британский онлайн-магазин одежды I Saw It First отмечает, что основное время, когда совершается большинство сделок, приходятся на ночь. Торговец, который является главным спонсором различных проектов на британском телевидении, говорит, что самый большой приток онлайн-покупателей наблюдается между девятью вечера и часом ночи.

В этот промежуток времени больше всего денег тратят молодые потребители - в возрасте от 18 до 24 лет, которые покупают платья и различные майки.

Представители электронного трейдера Currys PC World говорят, что на сайте магазина наблюдается самый большой приток потенциальных покупателей в период с восьми до десяти часов вечера в рабочие дни. В прошлом году число покупателей, делающих покупки позже, увеличилось на десятую часть - с десяти вечера до трех ночи.

Почему люди делают покупки поздно ночью?

Работающая в Лондоне врач Романа Кушай указывает, что в сегодняшней напряженной жизни, то время, которое люди проводят в постели, является единственным удобным моментом дня для покупок в интернете. Делается это обычно либо намеренно, либо увидев рекламу, тем самым исполнив свои собственные прихоти на данный момент.

Несколько женщин сообщили британским СМИ, что им нравится выбирать и покупать одежду и даже продукты в поздние вечерние или ночные часы.

"В это время суток мой мозг меньше всего подвержен стрессу, поэтому я часто покупаю домашний декор, вещи, одежду - все, что мне действительно нужно", - говорит специалист по маркетингу из Гэмпшира Керри Уотс.

Это, в свою очередь, согласуется с исследованием John Lewis , согласно которому, больше всего покупок ночью совершают именно женщины. Однако, следует отметить, что мужчины делают покупки в интернете еще позже.

В исследовании также перечислены пять самых популярных групп товаров, которые привлекают наибольшее внимание покупателей поздно ночью или очень рано утром. К ним относятся покрывала, телевизоры, ноутбуки, мобильные телефоны и морозильные камеры.

27-летний Люк рассказал Би-би-си, что он и его супруга работают по 45-50 часов в неделю, поэтому интернет помогает им делать покупки быстрее и проводить больше времени друг с другом.

Торговцы подчеркивают, что большинство покупок не делаются импульсивно. Как правило, потребитель хотя бы один раз просматривает продукт, скорее всего, на рабочем компьютере. После этого принимается решение, которое реализуется вечером - теперь покупка совершается с помощью мобильного телефона.

Руководство интернет-магазинов теперь должно рассмотреть множество новых вариантов - они должны адаптироваться к требованиям покупателей, и изменить время работы интернет-магазинов. Один из вариантов - нанять дополнительных сотрудников или изменить время работы уже имеющихся. Филд отмечает, что со временем конкуренция в индустрии интернет-маркетинга вырастет.