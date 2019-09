Перед сном нужно потратить деньги! Привычка, которую практикуют все больше людей

Британский онлайн-магазин одежды I Saw It First отмечает, что основное время, когда совершается большинство сделок, приходятся на ночь. Торговец, который является главным спонсором различных проектов на британском телевидении, говорит, что самый большой приток онлайн-покупателей наблюдается между девятью вечера и часом ночи.