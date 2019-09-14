Перед сном нужно потратить деньги! Привычка, которую практикуют все больше людей

По словам аналитиков интернет-магазинов, с каждым годом все больше людей совершают покупки онлайн поздно ночью, перед сном или рано утром сразу после пробуждения. Данные, собранные John Lewis Partnership Card показывают, что каждая пятнадцатая покупка совершается между полуночью и шестью утра, сообщает британская телекомпания BBC.
Собранные данные показывают, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, количество "ночных покупателей" увеличилось на 23%. Торговый аналитик Крис Филд говорит, что технологические достижения меняют привычки людей, и это касается покупок, которые теперь доступны на мобильных устройствах.
"Такую привычку создало новое поколение пользователей мобильными телефонами, и это успешно используют торговцы, для которых такая группа людей, делающие покупки ночью, очень выгодна. Торговцы пришли к выводу, что если человек заходит в интернет-магазин, но ничего не покупает, необходимо добиться такого эффекта, чтобы в ближайшее время пользователь вернулся в интернет-магазин и, возможно, наконец что-то купить. Вот почему интернет-магазины вкладывают огромные средства в разработку веб-сайтов и программного обеспечения", - говорит Филд.
Британский онлайн-магазин одежды I Saw It First отмечает, что основное время, когда совершается большинство сделок, приходятся на ночь. Торговец, который является главным спонсором различных проектов на британском телевидении, говорит, что самый большой приток онлайн-покупателей наблюдается между девятью вечера и часом ночи.
В этот промежуток времени больше всего денег тратят молодые потребители - в возрасте от 18 до 24 лет, которые покупают платья и различные майки.
Представители электронного трейдера Currys PC World говорят, что на сайте магазина наблюдается самый большой приток потенциальных покупателей в период с восьми до десяти часов вечера в рабочие дни. В прошлом году число покупателей, делающих покупки позже, увеличилось на десятую часть - с десяти вечера до трех ночи.
Почему люди делают покупки поздно ночью?
Работающая в Лондоне врач Романа Кушай указывает, что в сегодняшней напряженной жизни, то время, которое люди проводят в постели, является единственным удобным моментом дня для покупок в интернете. Делается это обычно либо намеренно, либо увидев рекламу, тем самым исполнив свои собственные прихоти на данный момент.
Несколько женщин сообщили британским СМИ, что им нравится выбирать и покупать одежду и даже продукты в поздние вечерние или ночные часы.
"В это время суток мой мозг меньше всего подвержен стрессу, поэтому я часто покупаю домашний декор, вещи, одежду - все, что мне действительно нужно", - говорит специалист по маркетингу из Гэмпшира Керри Уотс.
Это, в свою очередь, согласуется с исследованием John Lewis , согласно которому, больше всего покупок ночью совершают именно женщины. Однако, следует отметить, что мужчины делают покупки в интернете еще позже.
В исследовании также перечислены пять самых популярных групп товаров, которые привлекают наибольшее внимание покупателей поздно ночью или очень рано утром. К ним относятся покрывала, телевизоры, ноутбуки, мобильные телефоны и морозильные камеры.
27-летний Люк рассказал Би-би-си, что он и его супруга работают по 45-50 часов в неделю, поэтому интернет помогает им делать покупки быстрее и проводить больше времени друг с другом.
Торговцы подчеркивают, что большинство покупок не делаются импульсивно. Как правило, потребитель хотя бы один раз просматривает продукт, скорее всего, на рабочем компьютере. После этого принимается решение, которое реализуется вечером - теперь покупка совершается с помощью мобильного телефона.
Руководство интернет-магазинов теперь должно рассмотреть множество новых вариантов - они должны адаптироваться к требованиям покупателей, и изменить время работы интернет-магазинов. Один из вариантов - нанять дополнительных сотрудников или изменить время работы уже имеющихся. Филд отмечает, что со временем конкуренция в индустрии интернет-маркетинга вырастет.
Также должны быть приняты во внимание растущие затраты на содержание торговой платформы.