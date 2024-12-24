Фото и видео Слет машин у торгового центра Sāga: полиция поймала одного из дрифтеров

В понедельник в 19:08 Государственная полиция получила звонки от нескольких встревоженных жителей по поводу агрессивных водителей у торгового центра Sāga, где они блокировали ротационное кольцо, совершая различные маневры, дрифтуя и создавая опасные ситуации как для пешеходов, так и для других водителей.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка поймали одного из дрифтеров и начали административный процесс за агрессивную езду. Кроме того, в раках дела будут оценены и другие возможные нарушения, например, езда без ремня безопасности, использование световых устройств и т.д.

Госполиция напоминает, что штраф за агрессивную езду составляет до 280 евро и шесть штрафных пунктов, что может привести и к лишению прав.

22 декабря организаторы мероприятия опубликовали в Instagram призыв к слету - начало было заявлено в 18:00.

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