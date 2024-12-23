ФОТО и ВИДЕО Украшенные автомобили и дрифт на парковке: в Улброке автолюбители устроили шоу у торгового центра

Судя по видеозаписям очевидцев, отправленным порталу Apollo.lv, многие участники встречи исполняли дрифт на своих автомобилях.

Очевидец сообщил порталу, что на месте событий полиции не наблюдалось, а происходящее собрало множество зрителей. Портал Apollo.lv обратился в Государственную полицию за дополнительной информацией о мероприятии.

Между тем, в воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, сообщила агентству LETA Государственная полиция.

Среди пострадавших - трое пешеходов и два велосипедиста.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 99 дорожных происшествий. Большинство из них, 70 случаев, произошло в регионе Риги, три - в Земгале, 12 - в Курземе, 10 - в Латгалии и четыре - в Видземе.

Всего за сутки в сфере дорожного движения было вынесено 382 административных постановления, включая 136 штрафов за превышение скорости.

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