LVC предупреждает о затрудненном движении из-за гололеда на дорогах

Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах по обслуживанию дорог для улучшения условий движения задействованы 83 единицы зимней техники.

Осложнены условия движения по главным автодорогам страны на участке Таллиннского шоссе (А1) от Берги до станции Звейниекцимс, на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Аугшлигатне, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Браславского моста. Кроме того, условия движения осложнены на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне и Саласпилс - Бабите.

LVC сообщает, что работы ведутся также на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до моста через Айвиексте и от Извалды до Петерниеки, а также на Бауском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8) и участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Аннениеки.