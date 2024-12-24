Утром во вторник местами по стране гололед затрудняет движение по главным и региональным автодорогам, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
LVC предупреждает о затрудненном движении из-за гололеда на дорогах
Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах по обслуживанию дорог для улучшения условий движения задействованы 83 единицы зимней техники.
Осложнены условия движения по главным автодорогам страны на участке Таллиннского шоссе (А1) от Берги до станции Звейниекцимс, на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Аугшлигатне, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Браславского моста. Кроме того, условия движения осложнены на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс - Саулкалне и Саласпилс - Бабите.
LVC сообщает, что работы ведутся также на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до моста через Айвиексте и от Извалды до Петерниеки, а также на Бауском шоссе (А7), Елгавском шоссе (А8) и участке Лиепайского шоссе (А9) от Риги до Аннениеки.
Движение ослоднено и на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Риги до Кудры, на участке Резекненского шоссе (А12) от Варакляны до Терехово, на участке дороги граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) от Гребнево до Шпоги, на Резекненской окружной дороге (А15) и на дороге Тинужи - Кокнесе (Р80).
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Риги, Елгавы, Добеле, Бауски, Тукумса, Талси, Вентспилса, Огре, Айзкраукле, Прейли, Резекне, Лудзы, Гулбене, Балви и Краславы.
Важно выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущих автомобилей, отмечает LVC. Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке, начиная с главных дорог, затем региональных и местных. Цель работ - максимально улучшить условия движения, однако с их помощью нельзя предотвратить наступление зимы.
О сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, можно сообщать в LVC по круглосуточному бесплатному телефону 80005555, а также в аккаунтах предприятия в соцсетях X и Facebook.
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