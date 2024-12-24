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Век разговоров по телефону подошел к концу?

Перевод: Александр Овсянников
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Разговор по телефону
Разговор по телефону Фото: Shutterstock

Звонить несколько дней подряд, но так и не дозвониться - тенденция не отвечать на телефонные звонки становится все более распространенной. И это уже не просто причуда поколения Z, это стало обычной практикой и среди профессионалов, которые даже не утруждают себя ответом на каждый звонок с незнакомого номера. Вместо этого все чаще ждут сообщения или электронного письма, что вызывает вопрос - подошла ли эра телефонных звонков к концу и не перейдем ли мы в будущем на письменную форму связи?

Звонить несколько дней подряд, но так и не дозвониться - тенденция не отвечать на телефонные звонки становится все более распространенной. И это уже не просто причуда поколения Z, это стало обычной практикой и среди профессионалов, которые даже не утруждают себя ответом на каждый звонок с незнакомого номера. Вместо этого все чаще ждут сообщения или электронного письма, что вызывает вопрос - подошла ли эра телефонных звонков к концу и не перейдем ли мы в будущем на письменную форму связи?

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