Век разговоров по телефону подошел к концу?

Звонить несколько дней подряд, но так и не дозвониться - тенденция не отвечать на телефонные звонки становится все более распространенной. И это уже не просто причуда поколения Z, это стало обычной практикой и среди профессионалов, которые даже не утруждают себя ответом на каждый звонок с незнакомого номера. Вместо этого все чаще ждут сообщения или электронного письма, что вызывает вопрос - подошла ли эра телефонных звонков к концу и не перейдем ли мы в будущем на письменную форму связи?