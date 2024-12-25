Страховая компания рассказала главную причину аварий на парковках

Согласно данным, собранным страховщиком, водители на территориях парковок и стоянок часто не замечают другие транспортные средства или различные препятствия. Это происходит в основном при движении задним ходом.

Кроме того, неприятные ситуации возникают из-за игнорирования принципа "правой руки", непредоставления дороги другим водителям, превышения скорости и неправильной оценки габаритов своего автомобиля.

В результате происходят столкновения не только с другими машинами, но и с бетонными столбами, стенами, арками, бордюрами и другими препятствиями.

По-прежнему актуальны случаи, когда при неосторожном открытии дверей автомобиля повреждается стоящий рядом автомобиль, а также покидание места происшествия после того, как были нанесены повреждения чужому транспортному средству.

Средний размер страховой выплаты за повреждения автомобилей на парковках составляет около 1000 евро, однако в отдельных случаях сумма ущерба может быть значительно выше. Например, в этом году страховая компания выплатила 19 360 евро за столкновение двух грузовиков на парковке за границей.

Другой случай: водитель автобуса, двигаясь задним ходом, повредил другой автобус, и ущерб составил 8644 евро. Самая крупная выплата за столкновение легковых автомобилей в этом году достигла 7620 евро - водитель, выезжая задним ходом с парковочного места, задел боковую часть автомобиля, двигавшегося позади.

Ежегодно Ergo фиксирует более 1500 обращений, связанных с повреждениями автомобилей на парковках.

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