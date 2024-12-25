Уровень моторного масла зимой: рекомендации экспертов

Сначала нужно вынуть щуп и тщательно его вытереть, затем вставить обратно и снова вынуть. Следы масла на щупе укажут точный уровень. На большинстве щупов есть две отметки – минимальная и максимальная. Лучше всего, если уровень масла будет примерно посередине между этими отметками.

Зимой уровень масла может быть чуть ниже, чем летом – примерно на одну треть между минимальной и максимальной отметкой на щупе. Такой уровень позволяет двигателю быстрее достичь оптимальной рабочей температуры в холодную погоду. Однако уровень масла никогда не должен опускаться ниже минимальной отметки, предупреждает эксперт Total Energies Анджей Хушатинский.

Продолжение движения - риск для двигателя

Езда с низким уровнем масла представляет серьезную угрозу для работы двигателя. Масло выполняет также функцию охлаждающей жидкости. Поэтому недостаточное количество масла может привести к перегреву двигателя и необратимым повреждениям, предупреждают эксперты.

Спокойная, плавная езда до ближайшего автосервиса или магазина, где вы планируете приобрести подходящее масло, не повредит двигателю. Однако если вы едете, сильно нагружая двигатель, в гористой местности или с прицепом, это может негативно сказаться на его работе.