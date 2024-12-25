Зимняя эксплуатация автомобиля требует особого внимания к его техническому состоянию. Низкий уровень моторного масла и запоздалая реакция на предупреждающие сигналы могут привести к серьезным проблемам, сообщает tv3.lv.
Уровень моторного масла зимой: рекомендации экспертов
Игнорировать или реагировать? Предупредительная лампочка может ввести в заблуждение
Лампочка уровня моторного масла на панели приборов - это первый сигнал автомобиля о том, что уровень масла приближается к критическому. Однако сигнал не всегда означает, что нужно немедленно доливать масло.
"Иногда лампочка может загореться при выезде из подземной парковки или на повороте, а затем погаснуть. В таких случаях беспокоиться не стоит, так как мигание лампочки может быть вызвано перемещением масла в баке. Но это напоминание о том, что стоит проверить уровень масла", - объясняет автоэксперт.
Если лампочка загорается при запуске двигателя и не гаснет, это указывает на минимальный или крайне низкий уровень масла. В таких ситуациях не следует рисковать - нужно сразу остановиться и вручную проверить количество масла с помощью щупа.
Как правильно проверить уровень масла?
Проверку масла следует проводить, когда автомобиль находится на горизонтальной поверхности, а двигатель остыл. Важно подождать, пока все масло стечет обратно в картер, иначе показания могут быть неточными. Кроме того, измерение уровня масла на прогретом двигателе может быть опасным.
Сначала нужно вынуть щуп и тщательно его вытереть, затем вставить обратно и снова вынуть. Следы масла на щупе укажут точный уровень. На большинстве щупов есть две отметки – минимальная и максимальная. Лучше всего, если уровень масла будет примерно посередине между этими отметками.
Зимой уровень масла может быть чуть ниже, чем летом – примерно на одну треть между минимальной и максимальной отметкой на щупе. Такой уровень позволяет двигателю быстрее достичь оптимальной рабочей температуры в холодную погоду. Однако уровень масла никогда не должен опускаться ниже минимальной отметки, предупреждает эксперт Total Energies Анджей Хушатинский.
Продолжение движения - риск для двигателя
Езда с низким уровнем масла представляет серьезную угрозу для работы двигателя. Масло выполняет также функцию охлаждающей жидкости. Поэтому недостаточное количество масла может привести к перегреву двигателя и необратимым повреждениям, предупреждают эксперты.
Спокойная, плавная езда до ближайшего автосервиса или магазина, где вы планируете приобрести подходящее масло, не повредит двигателю. Однако если вы едете, сильно нагружая двигатель, в гористой местности или с прицепом, это может негативно сказаться на его работе.
Важно понимать, что слишком малое количество масла в любом случае ухудшает работу двигателя, и сознательно игнорировать этот факт неразумно. Если во время поездки вы заметили, что уровень масла минимальный, достаточно будет сначала долить 0,5 литра подходящего масла. Такое количество обычно составляет примерно 10–20 % от общего объёма масла в стандартных двигателях.
Качественное масло - долгосрочное решение
Информацию о характеристиках масла, подходящего для автомобиля, можно найти под капотом автомобиля, где указаны данные о последней замене масла. Если такую информацию найти не удаётся, ее можно посмотреть в сервисной книжке.
Если вы не знаете, какое масло лучше подходит для вашего автомобиля, выбирайте высококачественный продукт. Существует большая вероятность, что такое масло будет соответствовать всем параметрам двигателя.
"В то же время в экстренных ситуациях лучше залить масло среднего класса, чем не заливать ничего. В сервисе его можно будет заменить на рекомендованное производителем", - подчеркивают эксперты.
Регулярная проверка качества и количества масла - важный шаг для обеспечения долговечности двигателя. Масло надлежащего качества не только гарантирует оптимальную работу двигателя, но и снижает расход топлива и выбросы, что важно как для кошелька, так и для окружающей среды.
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