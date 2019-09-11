Платье дня: Рене Зеллвегер и нежно-голубая романтика Голливуда

50-летняя американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер появилась на международном кинофестивале в Торонто, где она представляет биографический фильм "Джуди" (о голливудской диве Джуди Гарленд, роль которой сыграла сама), в особенно романтичном образе.