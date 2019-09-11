Приставал к девушке: в Старой Риге парень избил туриста
На минувших выходных в Старой Риге произошла драка между одним из местных жителей и немецим туристом. Со слов нападающего можно было понять, что причиной для конфликта послужили неблагопристойные комментарии, сообщает передача Degpunktā.
Около 6.30 камеры видеонаблюдения зафиксировали драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заметили молодого мужчину, который лежал на земле, а один присутствующий при конфликте человек пытался ему помочь.
После допроса собравшихся выяснилось, что произошла драка и злоумышленник находится совсем близко.
Полицейские задержали хулигана. Парень признался, что был зачинщиком драки.
Он подчеркнул, что лежащий на земле мужчина высказывал неблагопристойные комментарии в адрес его девушки.
К счастью, мимо место происшествия проезжала машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Медики помогли пострадавшему мужчине и госпитализировали его.
Как оказалось, рижанин напал на туриста из Германии. Человек, который старался помочь пострадавшему, был другом немца. Злоумышленнику может грозить судебное разбирательство и последующее наказание в виде лишения свободы на некоторый срок.