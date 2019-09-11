Приставал к девушке: в Старой Риге парень избил туриста

Около 6.30 камеры видеонаблюдения зафиксировали драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заметили молодого мужчину, который лежал на земле, а один присутствующий при конфликте человек пытался ему помочь.

После допроса собравшихся выяснилось, что произошла драка и злоумышленник находится совсем близко.

Полицейские задержали хулигана. Парень признался, что был зачинщиком драки.

Он подчеркнул, что лежащий на земле мужчина высказывал неблагопристойные комментарии в адрес его девушки.

К счастью, мимо место происшествия проезжала машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Медики помогли пострадавшему мужчине и госпитализировали его.