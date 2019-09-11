Суд Шотландии признал решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконным

Суд указал, что окончательное решение в этом деле должен принимать Верховный суд Соединенного Королевства.

Решение остановить работу парламента на пять недель до 14 октября, когда до предусмотренного на 31 октября Brexit останется всего две недели, оспорили 78 депутатов нижней палаты.

Они утверждают, что Джонсон пытается избежать контроля парламента над процессом Brexit.

На прошлой неделе суд Эдинбурга требование отклонил, однако это решение отменила апелляционная инстанция, которая признала, что решение Джонсона "незаконно", так как его целью была "помеха парламенту".

Однако правительство сразу же после оглашения решения сообщило, что его оспорит, напомнив, что подобное требование по поводу решения Джонсона, которое было подано в Верховный суд Лондона, на прошлой неделе уже было отклонено.

Один из адвокатов, представляющих просителей, допустил возможность, что Верховный суд может рассмотреть дело уже в следующий вторник.

Остановка работы парламента перед началом новой сессии - обычная практика, цель которой - дать правительству время на подготовку новой законодательной программы, и она используется почти каждый год.