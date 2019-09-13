Девушка рассказала, как вдохнуть вторую жизнь в свадебное платье
Жительница Великобритании через три года после бракосочетания подрезала свое свадебное платье, а затем перекрасила в зеленый цвет. Теперь она планирует носить его в повседневной жизни, пишет Daily Mail.
36-летняя Эмма Мейл рассказала о том, что ей было тяжело смотреть на то, как платье, которое стоит две тысячи фунтов (около 2 252 евро), уже три года весит на вешалке в шкафу. В один момент она решила, что не хочет, чтобы платье пылилось: женщина попросила свою двоюродную сестру о помощи - они укоротили наряд до середины икры, а затем замочили его в краске цвета хаки.
По словам Мейл, ее свадьба проходила в лесу, и после празднования весь подол испачкался и изорвался, так что ей было совсем не обидно попрощаться с ним.
Как выяснило издание, женщина совмещает основную работу с деятельностью в музыкальной группе своего супруга. Она утверждает, что сейчас в новом платье выступает на концертах.
"Мы всегда были музыкальной семьей, и сейчас я обожаю выходить на сцену в этом платье, это очень в моем стиле", - призналась Мейл.