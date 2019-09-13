Девушка рассказала, как вдохнуть вторую жизнь в свадебное платье

36-летняя Эмма Мейл рассказала о том, что ей было тяжело смотреть на то, как платье, которое стоит две тысячи фунтов (около 2 252 евро), уже три года весит на вешалке в шкафу. В один момент она решила, что не хочет, чтобы платье пылилось: женщина попросила свою двоюродную сестру о помощи - они укоротили наряд до середины икры, а затем замочили его в краске цвета хаки.