Продавец воровала из кассы сотни евро. Пока ее схему не раскрыли

В середине августа Госполиция получила информацию о том, что в Лиепае, в торговом месте в Эзеркрастсе, задержана кассирша магазина, которая, возвращая чеки, в течение длительного периода выбирала из кассы сотни евро.

Выяснилось, что женщина начала присваивать деньги после того, как узнала о возможности возвращать выданные чеки.

Женщина ждала, пока человек заплатит за товар, через несколько минут она вводила номер чека в систему кассового аппарата, выбирала, по какому чеку и на какую сумму сделает возврат товара.

Далее в течение дня она вынимала из кассы деньги в размере возвращенных чеков. Были дни, когда таким образом она возвращала по несколько чеков.

Действия кассирши раскрылись только после того, как бухгалтер магазина констатировала недостачу.

Оказалось, что выбирать деньги из кассы сотрудница начала вскоре после того, как приступила к работе - в свою вторую смену.