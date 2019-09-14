Вс, 15.09.2019
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В Кулдигском крае спасатели помогли человеку выбраться из леса

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в пятницу, 13 сентября, в Кулдигском крае помогли человеку выбраться из леса.

Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце, в Румбской волости Кулдигского края некий человек зашел в лес и заблудился.

С помощью звукового сигнала оперативной машины и мобильной связи заблудившемуся человеку был указан путь для выхода из леса.

VUGD призывает жителей не забывать о безопасности и своевременно ознакомиться с подготовленными службой советами на сайте vugd.gov.lv, в разделе "Для жителей".

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