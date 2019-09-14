В Кулдигском крае спасатели помогли человеку выбраться из леса

Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце, в Румбской волости Кулдигского края некий человек зашел в лес и заблудился.

С помощью звукового сигнала оперативной машины и мобильной связи заблудившемуся человеку был указан путь для выхода из леса.

VUGD призывает жителей не забывать о безопасности и своевременно ознакомиться с подготовленными службой советами на сайте vugd.gov.lv, в разделе "Для жителей".