Житель Тарту за один раз потратил в McDonald's 1350 евро
В Тарту один из ресторанов быстрого питания McDonald's получил необычный заказ - тысячу бургеров на общую стоимость 1350 евро, пишет Limon.ee.
В среду утром, в 12-м часу дня, в тартуском McDonald's заказали 500 чизбургеров и 500 бургеров с курятиной.
Ну, сначала не поверили, а потом быстро взялись за работу,
— прокомментировал ситуацию в Twitter покупатель, описывая реакцию работников ресторана.
Ütlesin, et teeme ära pic.twitter.com/rvfeTP7fLP— Joosep (@k2iptsi) September 11, 2019
Стоимость всего заказа — 1350 евро, а на его исполнение ушло аж три часа. Кстати, бургеры потом бесплатно раздавали на тартуской ратушной площади.
Было весело, сначала никто не решался брать,
— сказал покупатель, когда все бургеры кончились.
— Joosep (@k2iptsi) September 11, 2019