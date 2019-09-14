Вс, 15.09.2019
Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Карлис Араис, продюсер проекта TVNET "Невидимое в тюрьме"

Житель Тарту за один раз потратил в McDonald's 1350 евро
Фото и видео

3

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Тарту один из ресторанов быстрого питания McDonald's получил необычный заказ - тысячу бургеров на общую стоимость 1350 евро, пишет Limon.ee.

В среду утром, в 12-м часу дня, в тартуском McDonald's заказали 500 чизбургеров и 500 бургеров с курятиной. 

Ну, сначала не поверили, а потом быстро взялись за работу, 

— прокомментировал ситуацию в Twitter покупатель, описывая реакцию работников ресторана. 

Стоимость всего заказа — 1350 евро, а на его исполнение ушло аж три часа. Кстати, бургеры потом бесплатно раздавали на тартуской ратушной площади. 

Было весело, сначала никто не решался брать, 

— сказал покупатель, когда все бургеры кончились. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ