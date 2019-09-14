Житель Тарту за один раз потратил в McDonald's 1350 евро

В среду утром, в 12-м часу дня, в тартуском McDonald's заказали 500 чизбургеров и 500 бургеров с курятиной.

Ну, сначала не поверили, а потом быстро взялись за работу,

— прокомментировал ситуацию в Twitter покупатель, описывая реакцию работников ресторана.

Стоимость всего заказа — 1350 евро, а на его исполнение ушло аж три часа. Кстати, бургеры потом бесплатно раздавали на тартуской ратушной площади.

Было весело, сначала никто не решался брать,