Гибель трех рыболовов из Латвии в Ирландии: названы возможные причины трагедии

В докладе об инциденте, в результате которого 30 сентября 2018 года погибли Юрий Бурцев, Анатолий Тейванс и Валерий Климентьев, отмечается, что дизайн рыболовной моторной лодки и то, что двое из них выпивали, скорее всего, стали роковыми факторами, вызвавшими трагедию.

Также отмечается, что у мужчин не было плана для чрезвычайных ситуаций, а модель моторной лодки не подходила для морских условий.

Трое рыболовов из Латвии утонули после того, как перевернулась лодка, на которой они около 8.30 вышли в океан. Океан был достаточно неспокоен, дул сильный северо-западный ветер, были основательные волны.

Лодка была слишком маленькой и не предназначенной для таких погодных условий.

Отмечается, что местные жители, обеспокоенные пропажей рыболовов, около 18.00 отправились с биноклем на причал. Увидев нос лодки в воде и тело человека ближе к причалу, они подняли тревогу и вызвали спасателей.

Ирландский Центр спасения Морской береговой охраны начал спасательную операцию, подключился поисковый отряд, клуб дайверов и вертолет. Тела мужчин достали из моря после 19 часов.

Посмертная экспертиза установила, что в теле одного из погибших концентрация алкоголя составила 148 мг на 100 мл крови, у второго 191 мг на 100 мл, а третий алкоголь не употреблял.

Все трое утонули после того, как лодка перевернулась под силой волны. Так как лодка работала на подвесном моторе, установленном в задней части, наклонившись, вода просто затекала в нее, и волны ее окончательно опрокинули.

Согласно информации спасателей, корпус лодки Picton Sidewinder длиной 4,8 м обычно поднимается с воды и скользит, когда она едет быстро, в свою очередь, если скорость стремительно сбрасывается, корпус тонет и в заднюю часть может попасть вода.