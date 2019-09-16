Союз самоуправлений требует отставки министра охраны среды

Такое решение было принято сегодня на внеочередном собрании ЛСС.

За требование отставки министра проголосовали 90 участников собрания, четыре было против, два воздержались.

К требованию отставки прилагается призыв к премьер-министру Кришьянису Кариньшу сформировать под его руководством рабочую группу, в которую вошли бы представители ЛСС и министерств, и разработать новую модель региональной реформы, которая предусматривала бы введение уездов.

Как рассказал журналистам председатель ЛСС Гинтс Каминскис местные власти единодушны в том, что реформа необходима, но возражения вызывает сам процесс.

С точки зрения самоуправлений, в процессе допускаются даже нарушения закона, он протекает в противоречии с Конституцией, Европейской хартией самоуправлений и принципами эффективного управления.

Местные самоуправления предлагают не только создать рабочую группу под руководством Кариньша, но и разработать модель, предусматривающую введение уездов.

ЛСС решил также обратиться в Госконтроль с просьбой оценить, были ли разумными и целесообразными расходы на проведенные Министерством охраны среды и регионального развития опросы и информационные кампании.

ЛСС также информирует конгресс местных и региональных властей Совета Европы о допущенных в ходе реформы нарушениях.

ЛСС в ответ на просьбу 19 самоуправлений в понедельник, 16 сентября, созвал внеочередное заседание по административно-территориальной реформе.

Самоуправления расценивают предлагаемую Министерством окружающей среды и регионального развития (VARAM) реформу в нынешней редакции как неподготовленную, поэтому считают, что ее продвижение нужно остановить.

Призыв подписали руководители самоуправлений Алои, Аматы, Беверины, Буртниеки, Цесвайне, Яунпиебалги, Коцены, Лубаны, Мазсалацы, Наукшены, Лигатне, Паргауи, Приекули, Рауны, Руиены, Смилтене, Салацгривы, Стренчи, Вецпиебалги.

В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш доверяет способностям министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце довести до конца административно-территориальную реформу.

Как заявил журналистам Кариньш перед совещанием cовета по сотрудничеству коалиционных партий, административно-территориальная реформа необходима Латвии.

"Все мы хотим упорядоченную систему образования и здравоохранения, которая способна обеспечить качественные услуги", - сказал премьер-министр, добавив, что эти системы могут быть упорядочены только через реформу самоуправлений.

Кариньш отметил, что в Латвии сейчас существуют очень разные самоуправления - среди них есть крупные и сильные, способные обеспечить качественные услуги, но есть и такие, кому это не удается.

"Конечно, не все довольны переменами, но я доверяю Пуце в том, что он сделает эту работу до конца", - сказал Кариньш.