Фото: в Эстонии автомобиль врезался в пассажирский поезд

"По первоначальным данным, авария произошла, когда следовавший из Вильянди в Таллинн поезд, находившийся на полпути, столкнулся на железнодорожном переезде в Альясе с легковым автомобилем, проигнорировавшим право поезда на проезд", - сказал глава патруля Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос.

52-летний мужчина, находившийся за рулем пересекавшего железнодорожный переезд Renault, и находившаяся в машине 66-летняя пассажирка пострадали и были доставлены в больницу для проверки.

Водитель автомобиль был трезв и обладал правами соответствующей категории на управление моторно-транспортным средством.

"Водитель Renault, по его словам, не заметил приближающийся поезд из-за яркого солнца, которое светило ему в глаза", - рассказал Инноc.

"Несмотря на яркое солнце, водители не должны игнорировать обязанность уступить дорогу на железнодорожном переезде. Однако из-за низкого уровня солнечного света осенним утром водитель должен быть особенно осторожным и старательным, чтобы убедиться, что дорога свободна для маневрирования или пересечения железной дороги", - отметил Иннос.

Пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что спасатели устранили опасность возгорания легкового автомобиля и проверили находившихся в поезде людей, никто из них не пострадал.

Пассажирский поезд следовал из Вильянди в Таллинн. Из-за аварии на данном отрезке железной дороги было нарушено движение.