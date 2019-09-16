Полиция поймала "поджигателя" из Кенгарагса: он уже четыре раза палил свой подъезд

В Госполицию уже и раньше обращались с подозрениями, что в конкретном доме на улице Илукстес, возможно, имеет место поджог, поэтому стражи порядка начали расследование с целью выяснить все обстоятельства происшествия.

Совершая целенаправленную работу, в прошлую субботу, 14 сентября, полицейские участка в Кенгарагсе задержали возможного нарушителя, который уже четвертый раз устраивал поджог в подъезде собственного дома.

По информации полиции, задержанный мужчина 1991 года рождения поджигал подъезд, используя зажигалку и легко воспламеняющуюся жидкость. Мужчина пояснил полицейским, что так поступал, так как у него проблемы в семье.

Также он признался в схожих деяниях, совершенных в январе, и стражи порядка сейчас проверяют достоверность полученной информации.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по ч.2 ст. 185 Уголовного закона - за преднамеренную порчу чужого имущества, если она совершено с помощью поджога.

За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет с или без пробации сроком до трех лет.