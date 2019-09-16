В России в центре вирусологии произошел взрыв. Здесь хранится коллекция опасных вирусов

Роспотребнадзор отчитался, что на пятом этаже лабораторного корпуса во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, из-за чего возник пожар площадью 30 кв.м.

Огонь был ликвидирован, при пожаре пострадал один рабочий. С ожогами второй и третьей степени он был доставлен в больницу.

В Роспотребнадзоре особенно подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.

При этом в здании научного центра были выбиты все стекла, пишет "Радио Свобода".

Мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", заверил общественность, что угрозы биологической опасности нет.