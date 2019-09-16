В России в центре вирусологии произошел взрыв. Здесь хранится коллекция опасных вирусов

В понедельник, 16 сентября, в российском государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошел взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает "Радио Свобода".
Роспотребнадзор отчитался, что на пятом этаже лабораторного корпуса во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, из-за чего возник пожар площадью 30 кв.м.
Огонь был ликвидирован, при пожаре пострадал один рабочий. С ожогами второй и третьей степени он был доставлен в больницу.
В Роспотребнадзоре особенно подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.
При этом в здании научного центра были выбиты все стекла, пишет "Радио Свобода".
Мэр наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", заверил общественность, что угрозы биологической опасности нет.
Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола. Центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, изначально являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.