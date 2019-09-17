PVD: воспитанников детского сада Tornīši кормили нелегально

"Дошкольное образовательное учреждение Tornīši вообще не было зарегистрировано в PVD, то есть до сих пор услуги питания там предоставлялись нелегально и ни разу не подвергались проверке", - заявила руководитель отдела общественных отношений PVD Илзе Мейстере.

Она также сообщила, что в ходе проверок образовательных учреждений Сигулды были выявлены еще два не зарегистрированных в PVD учебных заведения - Pumpurdārzs и школа Baltais flīģelis.

Также выяснилось, что между учебными заведениями осуществляется нелегальная перевозка продуктов питания, которую обеспечивает Point to Point.

Во всех случаях открыты дела об административном правонарушении.

Мейстере указала, что в Сигулде было проверено в общей сложности 12 учебных заведений. В ходе проверок были обнаружены различные нарушения, связанные с хранением пищи при соответствующей температуре, очисткой оборудования и др.

"Главный вывод PVD заключается в том, что учебным заведениям необходимо серьезно работать над улучшением процессов общественного питания, потому что практически в каждом учебном заведении обнаружены нарушения", - сказала она.

Принимая во внимание случаи заражения инфекцией, констатированные в образовательных учреждениях Сигулды, а также то, что эпидемиологи продолжают расследовать причины заболевания, PVD будет ежедневно проводить проверки в образовательных учреждениях Сигулды.

PVD также сообщила, в ходе повторных проверок в понедельник, 16 сентября, выяснилось, что детсады Saulīte, Pīlādzītis и Ieviņa на выходных не провели достаточно качественную уборку и дезинфекцию, поэтому, несмотря на то, что в образцах смывов в поверхностей, взятых в пятницу, не было обнаружено кишечной палочки, PVD взяла повторные смывы.

Также ожидаются результаты тестирования взятых в пятницу образцов на предмет гигиенических показателей.