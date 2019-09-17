36 самоуправлений вместо 119: правительство поддержало территориальную реформу

Также VARAM поручено до 1 декабря подать в Сейм проект решения о новом административно-территориальном делении.

Во время дискуссии представители самоуправлений критиковали доклад о реформе, подготовленный VARAM.

Так, представители Руиенского края осудили идею присоединить Руиену к Валке, а не к Валмиере, с которой у Руиенского края сложились более тесные экономические связи.

Представитель Иецавского края возражал против присоединения Иецавы к экономически менее развитой Бауске.

Представитель Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис заявил, что в докладе VARAM игнорируются важные для жителей вопросы, например, о школах, детских садах, общественном транспорте, и не предусмотрены механизмы решения этих вопросов.

По мнению министра обороны Артиса Пабрикса, если не провести реформу сейчас, она будет отложена еще на 20 лет.

Реформу нужно начать, а потом пусть самоуправления выдвигают свои предложения, сказал министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поблагодарил главу VARAM Юриса Пуце за подготовленный доклад, а министр выразил благодарность всем, кто участвовал в разработке реформы.

Он подчеркнул, что процесс был открытым - выслушаны все аргументы и точки зрения, даны ответы на все вопросы.

VARAM в докладе отмечает, что в данный момент 59 из 119 самоуправлений Латвии не соответствуют критериям и требованиям закона о самоуправлениях, и многие малые самоуправления не способны выполнять свои функции. 104 самоуправления из 119 получают дотации из Фонда выравнивания самоуправлений, и только 57 самоуправлений способны обеспечить работой более 40% своего трудоспособного населения.

Предполагается, что в ходе реформы неравенство между самоуправлениями уменьшится.