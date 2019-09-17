Вт, 17.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

36 самоуправлений вместо 119: правительство поддержало территориальную реформу

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на возражения самоуправлений, во вторник, 17 сентября, правительство после длившихся несколько часов дискуссий поддержало предложение Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) вместо нынешних 119 создать в стране 36 самоуправлений и разрешило министерству продолжать работу над реформой. 

Также VARAM поручено до 1 декабря подать в Сейм проект решения о новом административно-территориальном делении.

Во время дискуссии представители самоуправлений критиковали доклад о реформе, подготовленный VARAM. 

Так, представители Руиенского края осудили идею присоединить Руиену к Валке, а не к Валмиере, с которой у Руиенского края сложились более тесные экономические связи.

Представитель Иецавского края возражал против присоединения Иецавы к экономически менее развитой Бауске. 

Представитель Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис заявил, что в докладе VARAM игнорируются важные для жителей вопросы, например, о школах, детских садах, общественном транспорте, и не предусмотрены механизмы решения этих вопросов. 

По мнению министра обороны Артиса Пабрикса, если не провести реформу сейчас, она будет отложена еще на 20 лет.

Реформу нужно начать, а потом пусть самоуправления выдвигают свои предложения, сказал министр. 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поблагодарил главу VARAM Юриса Пуце за подготовленный доклад, а министр выразил благодарность всем, кто участвовал в разработке реформы.

Он подчеркнул, что процесс был открытым - выслушаны все аргументы и точки зрения, даны ответы на все вопросы. 

VARAM в докладе отмечает, что в данный момент 59 из 119 самоуправлений Латвии не соответствуют критериям и требованиям закона о самоуправлениях, и многие малые самоуправления не способны выполнять свои функции. 104 самоуправления из 119 получают дотации из Фонда выравнивания самоуправлений, и только 57 самоуправлений способны обеспечить работой более 40% своего трудоспособного населения.

Предполагается, что в ходе реформы неравенство между самоуправлениями уменьшится. 

Реформа не затронет всего семь самоуправлений - Ригу, Юрмалу, Алуксненский, Гулбенский, Ливанский, Олайнский и Саласпилсский края.

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