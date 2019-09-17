Кариньш: Административно-территориальная реформа - шаг к благосостоянию

Во время заседания правительства премьер-министр сказал представителям самоуправлений, что не все довольны предложенной реформой, однако премьер-министр обязан обеспечить жителям лучшие услуги в области образования, здравоохранения, социальной сфере и других. И этого можно добиться только с помощью сильных экономических региональных центров.

"После сокращения количества муниципалитетов они станут более равными, ведь на данный момент все 119 муниципалитетов не равны. Одной из целей реформы является предоставить возможности для активизации самоуправлений за пределами Риги, которая является и останется крупнейшим центром, однако нам нужно обеспечить равномерное развитие по всей стране", - подчеркнул Кариньш.

Позднее в разговоре с представителями СМИ премьер-министр добавил, что, прежде чем реализовывать заявленные его правительством реформы образования и здравоохранения, необходимо провести реформу самоуправлений.

"Реформа необходима для того, чтобы муниципалитеты были достаточно большими, с сильной налоговой базой и способностью предоставлять своим гражданам лучшие услуги. Сегодня сделан важный шаг к повышению уровня благосостояния", - сказал премьер-министр.