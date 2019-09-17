В Краславском крае задержали контрабандиста в гидрокостюме

В окрестностях поселка Александрова в волости Пиедруяс были задержаны двое мужчин, которые перевозили несколько мешков, перемотанных черной полиэтиленовой пленкой.

Ни один, ни второй не смогли предоставить документы, удостоверяющие личность.

Один из мужчин в момент задержания был одет в гидрокостюм, к тому же, во избежание сопротивления, пограничникам пришлось применить спецсредства.

Всего пограничники в мешках обнаружили 70 000 сигарет с акцизными марками Беларуси.

Начат уголовный процесс за незаконный перевоз табачных изделий в группе лиц по предварительному сговору, в свою очередь за нарушение режима приграничной полосы обоим мужчинам оформили протоколы административного нарушения.

Агентству LETA не удалось выяснить, перевозили ли мужчины контрабандные сигареты по расположенному вблизи границ водоему, однако, согласно архиву агентства, ранее пограничники находили в реках мешки с контрабандой.