PVD и SPKC провели проверки также в детских садах Огре и Икшкеле

По ее словам, проверки проходили весь день, результаты еще обобщаются, поэтому более подробная информация будет предоставлена в среду, 18 сентября.

Напомним, по состоянию на вторник, 17 сентября, симптомы инфекции STEC, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатированы у 32 человек, среди которых 28 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений.

SPKC сообщает, что гемолитико-уремический синдром, который является тяжелым осложнением инфекции STEC, констатирован у четырех детей, однако наличие самой инфекции ранее было лабораторно подтверждено только у троих из всех заболевших детей. У двоих детей инфекция не подтвердилась. Результаты лабораторных исследований остальных заболевших еще не получены.

Согласно информации SPKC, симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, где услуги общественного питания предоставляла компания "Baltic Restaurants Latvia".

Ответственные учреждения продолжают расследование причин распространения инфекции.

Как сообщалось ранее, расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, PVD приостановил деятельность цеха по переработке овощей ООО Jelgavas augļi, где были констатированы серьезные нарушения требований гигиены. Предприятие поставляло продукты в том числе АО "Baltic Restaurants Latvia".