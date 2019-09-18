Ср, 18.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Смотрите, как прошел конкурс красоты "Миссис Латвия 2019"
Оцените королеву!

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Риге состоялся национальный конкурс красоты "Миссис Латвия 2019" среди женщин в возрасте от 26 до 45 лет. Смотрите, как он проходил, в наших фотогалереях.

В состязании приняли участие 30 конкурсанток, которые показали себя в трех разных дефиле.

Выход в национальных костюмах

Выход в купальниках
 

Выход в вечерних нарядах
 

Церемония награждения
 

Обладательницей титула "Миссис Латвия 2019" и короны победительницы конкурса стала Лита Блума. Оцените королеву красоты!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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