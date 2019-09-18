Смотрите, как прошел конкурс красоты "Миссис Латвия 2019"
В Риге состоялся национальный конкурс красоты "Миссис Латвия 2019" среди женщин в возрасте от 26 до 45 лет. Смотрите, как он проходил, в наших фотогалереях.
В состязании приняли участие 30 конкурсанток, которые показали себя в трех разных дефиле.
Выход в национальных костюмах
Выход в купальниках
Выход в вечерних нарядах
Церемония награждения
Обладательницей титула "Миссис Латвия 2019" и короны победительницы конкурса стала Лита Блума. Оцените королеву красоты!